Nordin Amrabat kreeg telefoontje van Serie A-club over Oussama Idrissi

La Gazzetta dello Sport kwam zaterdag met het nieuws dat Torino Oussama Idrissi in het vizier zou hebben.

Nordin Amrabat onthult zondagochtend bij Goedemorgen van FOX Sports dat hij door de Italiaanse club is gebeld om zijn advies te geven over de 23-jarige vleugelaanvaller van en de nationale ploeg van Marokko.

"Ik ben deze week gebeld door een Italiaanse club over een speler uit de Eredivisie. Dan twijfelen ze, omdat ze de intensiteit van de Eredivisie niet kunnen vergelijken met de ", zegt Amrabat, die direct erna vertelt om welke club het gaat. " heeft me gebeld over Oussama Idrissi, die ze mogelijk gaan halen. Dan twijfelen ze over de intensiteit, over Nederland."

Lees beneden verder

"Er zijn meer opties, Torino is met twee of drie spelers bezig", gaat de vleugelaanvaller van het Saudische Al-Nassr verder. Hij speelde met Idrissi samen bij de nationale ploeg van Marokko.

"Ik heb veel voormalig medespelers of trainers die me bellen voor mijn mening. Het ging meer om zijn karakter, zijn professionaliteit. Hij is alleen iets te prijzig. AZ wil tien miljoen euro, er zijn niet veel clubs die dat gaan betalen."

Het contract van Idrissi bij AZ loopt nog tot medio 2022 en het lijkt erop dat de Alkmaarders niet wensen mee te werken aan een vertrek van de tweevoudig international van Marokko. Il Messagero schreef zondagochtend dat ook in de markt is voor Idrissi. De Romeinen maken naar verluidt in de komende dagen de keuze tussen Idrissi en Mateus Vital van Corinthians.