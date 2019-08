Noorse laagvlieger contracteert 'Lionel Messi': "Nu zoeken we nog een Ronaldo"

Lionel Messi is al jarenlang een van de grootste sterren in het internationale voetbal.

Met ingang van dit seizoen is de aanvaller van echter niet de enige speler die naar die naam luistert. De Noorse derdeklasser IK Junkeren heeft zich namelijk ook versterkt met een Lionel Messi. De zestienjarige Daniel Are Knutsen heeft namelijk officieel zijn naam veranderd in die van zijn idool en heeft zich onlangs aan Junkeren verbonden.

"Het is al een tijdje mijn plan geweest om mijn naam te veranderen en Lionel Messi is mijn grootste idool. Vanwege mijn toewijding aan het voetbal, leek dit een logische stap", legt hij uit aan VG .

"Ik wil zeggen dat ik mijn best doe om net zoals hij te spelen. Er zijn zeker wat overeenkomsten, al is het talent waarschijnlijk niet hetzelfde."



"Ik heb wel een vergelijkbare manier van het controleren van de bal en ben ongeveer net zo snel. Degenen die mij al langer kennen gebruiken nog steeds mijn oude naam, terwijl nieuwe mensen mij misschien Lionel of Leo zullen noemen." De Noorse Messi zal beginnen in het Onder-16-team van Junkeren.



Algemeen directeur Runar Bo Eriksen verwacht dat Knutsen weleens uit kan groeien tot een blikvanger bij zijn club: "Ik maakte eerder al de grap dat we nu op zoek moeten gaan naar een Cristiano Ronaldo. We weten dat er een Ronaldo beschikbaar is die eerder bij Fauske/Sprint speelde, dus het kan wel", voegt hij toe met een glimlach.