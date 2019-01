Noodlot slaat toe voor Bellerín en Arsenal met horrorblessure

Voor Héctor Bellerín zit het seizoen er op. De rechtsback van Arsenal moet negen maanden herstellen van een gescheurde kruisband.

Bellerín ging afgelopen zaterdag tegen Chelsea in de tweede helft een duel aan met Jorginho, waarna de rechterverdediger van Arsenal de grip op het veld leek te verliezen. De 23-jarige Spanjaard moest per brancard van het veld gedragen worden, waarna direct gevreesd werd voor een ernstige blessure.The

Guardian verzekerde maandagavond reeds dat Bellerín de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft afgescheurd en de club heeft het nieuws dinsdagochtend bevestigd. Bij een dergelijke blessure staat normaliter een revalidatieperiode van minimaal zes maanden.

Bij een voorspoedig herstel zou de jeugdexponent van Barcelona aan het begin van volgend seizoen weer kunnen aansluiten bij de selectie van trainer Unai Emery, al houdt men er bij de club rekening mee dat hij misschien wel negen maanden nodig heeft om weer fit te worden.



Bellerín arriveerde in 2011 als aanvaller bij Arsenal en werd vervolgens bij de Londense club omgetoverd tot een vleugelverdediger. Hij maakte in september 2013 onder Arsène Wenger zijn debuut voor Arsenal en speelde sindsdien 181 officiële wedstrijden voor the Gunners , waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 24 assists. Dit seizoen kwam Bellerín in de Premier League tot negentien optredens, waarvan achttien als basisspeler. Zijn contract in het Emirates Stadium loopt nog door tot medio 2023.