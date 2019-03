Noodloot treft De Bruyne weer: "Hebben 25 wedstrijden in 93 dagen gespeeld"

Manchester City wist de uitwedstrijd tegen Bournemouth zaterdagmiddag door een doelpunt van Riyad Mahrez met 0-1 te winnen.

Maar the Citizens kwamen niet geheel ongeschonden uit de strijd. Kevin De Bruyne en John Stones haakten geblesseerd af en met name eerstgenoemde moet vrezen voor een periode in de lappenmand.

De Bruyne greep op slag van rust naar de hamstring en moest zich nog in de eerste helft laten vervangen. Josep Guardiola bevestigt na afloop dat de Belgische middenvelder een spierblessure heeft opgelopen. "Hij zal een tijdje uit de roulatie zijn", wordt de manager van Manchester City geciteerd door onder meer Sky Sports .



Het betekent een volgende tegenvaller voor De Bruyne, want de spelmaker werd eerder dit seizoen ook al getroffen door twee ernstige knieblessures. Daardoor staat de teller voor hem deze voetbaljaargang pas op veertien optredens in de Premier League. Het is aannemelijk dat De Bruyne de Champions League-return van 12 maart tegen Schalke 04 aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Manchester City zal op eigen veld een 3-2 voorsprong verdedigen.



De blessure van Stones lijkt mee te vallen. De centrumverdediger werd al vroeg in de tweede helft gewisseld door Guardiola. "Dat was meer uit voorzorg", licht de Spaanse oefenmeester toe. Volgens Guardiola kan de blessure van zowel De Bruyne als Stones niet los worden gezien van het overvolle speelschema van zijn ploeg. "Ik denk dat we 25 wedstrijden in 93 dagen hebben gespeeld: elke drie dagen een wedstrijd. De oorzaak van de blessures is fysiologisch van aard. Het lichaam kan nu eenmaal niet zo snel herstellen. Op een gegeven moment zeggen de spieren: 'Hallo, het is genoeg'."