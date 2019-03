Nog geen plek voor Ihattaren tijdens Oranje-kamp in Spanje

Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje heeft zijn voorselectie bekendgemaakt voor het trainingskamp in Spanje, later deze maand.

Het gaat om een groep van 27 spelers; op vrijdag 15 maart wordt de definitieve selectie bekend. PSV'er Cody Gakpo debuteert in de spelersgroep, nadat hij een goede indruk achterliet in invalbeurten in de Eredivisie.



De 19-jarige Gakpo kwam in de afgelopen vijf competitiewedstrijden van PSV in actie en scoorde begin vorige maand tijdens de 5-0 zege op Fortuna Sittard. Het was zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. De buitenspeler is niet de enige debutant in de groep van Van de Looi, want ook Mitchell van Bergen van sc Heerenveen en Calvin Stengs van AZ zitten er voor het eerst bij.



Bovendien heeft Van de Looi twee spelers geselecteerd met A-interlands achter hun naam: Javairô Dilrosun (Hertha BSC) en Justin Kluivert (AS Roma). Tahith Chong, die zaterdag zijn Premier League-debuut maakte voor Manchester United, is opnieuw opgenomen. Ook de in het buitenland spelende Rick van Drongelen (Hamburger SV) en Justin Hoogma (St. Pauli) staan op de lijst.



Er is nog geen plek voor de 17-jarige Mohamed Ihattaren, die werd bewierookt na zijn optreden tegen Excelsior van zaterdagavond. Hij stond voor het eerst in de basis bij PSV en deed 75 minuten mee, na vijf opeenvolgende invalbeurten. Omdat het een voorlopige selectie betreft, kan hij nog worden opgeroepen. Oranje vertrekt op 18 maart naar Spanje, waar het oefenduels met de Verenigde Staten (24 maart) en Egypte (26 maart) afwerkt.



De volledige voorselectie:



Doel : Thijmen Nijhuis, Maarten Paes (beiden FC Utrecht), Jan Hoekstra (FC Groningen).



Verdediging : Danilho Doekhi (Vitesse), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Deroy Duarte (Sparta Rotterdam), Justin Hoogma (St. Pauli), Tyrell Malacia (Feyenoord), Nathangelo Markelo (Everton), Armando Obispo (PSV), Shaquille Pinas, Giovanni Troupée (beiden ADO Den Haag), Per Schuurs (Ajax), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen).



Middenveld: Tahith Chong (Manchester United), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Teun Koopmeiners (AZ), Dani de Wit (Ajax).



Aanval: Mitchell van Bergen (sc Heerenveen), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo, Donyell Malen (beiden PSV), Jay-Roy Grot (VVV-Venlo), Abdoulrahmane Harroui (Sparta Rotterdam), Justin Kluivert (AS Roma), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Calvin Stengs (AZ).