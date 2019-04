Nog geen akkoord bereikt over De Graafschap - Ajax

Ajax plaatste zich dinsdag ten koste van Juventus voor de halve finales van de Champions League, waardoor de ploeg twee wedstrijden extra moet spelen.

De KNVB ruimde voor de eerdere optredens van de club in het miljardenbal nog extra voorbereidingstijd in door competitiewedstrijden te verplaatsen, maar dit zou nu weleens een moeilijk verhaal kunnen worden. treedt op 30 april of 1 mei aan tegen of en moet vlak daarvoor, op zondag 28 april, volgens het speelschema van de ook tegen spelen.

Doordat deze wedstrijd onderdeel is van de laatste speelronde, zou hij normaal gesproken tegelijkertijd met alle andere wedstrijden op zondagmiddag 14.30 uur afgewerkt worden. De Graafschap is wel bereid om mee te werken aan een verplaatsing, maar vanwege de viering van Koningsnacht en -dag op de dagen ervoor, zijn de mogelijkheden beperkt: "Het is onmogelijk om de veiligheid in het stadion te garanderen tijdens zo'n belangrijke wedstrijd omdat we niet genoeg medewerkers hebben", legt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp uit aan Omroep Gelderland .



Veel vrijwilligers van de club en politiemensen hebben tijdens Koningsnacht, dat valt op de vrijdagavond, al andere werkzaamheden in de agenda staan. De politie Noord-Oost Gelderland is dan ook van mening dat een wedstrijd op vrijdagavond ‘niet te realiseren’ is. De KNVB heeft, in overleg met Ajax, als extra optie de vrijdagmiddag aangedragen, maar dit is voor de Superboeren geen alternatief: "Dat is al helemaal geen optie. Voetbal speel je voor de supporters. Mensen werken, kinderen gaan naar school. Dat is dus niet wat we willen."



Er is woensdagochtend overleg gevoerd tussen de KNVB, de gemeente Doetinchem en De Graafschap, maar hieruit is nog geen oplossing naar voren gekomen. Ostendorp sluit dan ook niet uit dat de oorspronkelijke speeldatum ‘gewoon’ blijft staan: "Wij hebben best begrip voor Ajax. Zij staan ook voor een onmogelijkheid. Natuurlijk zijn we trots op de prestaties van Ajax. We willen het ook helemaal niet hard spelen, maar de omstandigheden maken het onmogelijk op dit moment."



Ostendorp blijkt een vooruitziende blik te hebben gehad, aangezien hij tot slot aangeeft een scenario zoals het zich nu voordoet wel te hebben verwacht. De sportbestuurder geeft aan een situatie waarbij Ajax heel ver zou komen in de , voor de start van het seizoen met de voetbalbond te hebben besproken: "Dat dit zou kunnen gebeuren bij het bereiken van de halve finale. Maar we werden door de KNVB weggelachen omdat het toch niet zou gebeuren. Nu zitten we ineens wel in deze onmogelijke situatie."