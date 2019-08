Nog een Marseille of het nieuwe Ajax? Overname Nice kan voor revolutie zorgen in Ligue 1

Jim Ratcliffe, de rijkste man van het Verenigd Koninkrijk, is de nieuwe eigenaar van OGC Nice en hij wil flink gaan investeren in toptalenten.

De derby van Nice tegen is woensdagavond extra speciaal, want het markeert het begin van een nieuw tijdperk aan de Franse Rivièra. Of misschien in de hele .

De Engelse miljardair Jim Ratcliffe - de rijkste man in het Verenigd Koninkrijk met volgens Forbes een vermogen van 10,6 miljard euro - heeft de overname geleid van Ineos. Dat is een multinationaal petrochemisch bedrijf dat in Nice voor een transformatie wil zorgen. Hoewel er geen officiële cijfers zijn bekendgemaakt, was er bij de deal meer dan 100 miljoen euro gemoeid.

Een slim transferbeleid heeft ervoor gezorgd dat Nice zich de afgelopen vier jaar stevig kon vestigen in de top tien van Ligue 1. De club wist topspelers als Mario Balotelli en Hatem Ben Arfa echter niet te behouden. Nice kon hen slechts een kortlopend contract aanbieden en beide liepen uiteindelijk gratis de deur uit.

Het was een situatie die bij de fans voor veel frustratie zorgde. In januari van dit jaar protesteerden zij tegen de onwil van het vorige bestuur om te investeren in de selectie. Nice haalde in de winterstop namelijk geen enkele nieuwe speler binnen, ondanks dat een nieuwe spits broodnodig was na het vertrek van Balotelli naar Marseille.

Dat coach Patrick Vieira met zijn elftal op de zevende plaats eindigde, was eigenlijk een mirakel.

De voormalige aanvoerder van krijgt nu echter meer aanvallend speelgoed om mee te spelen, want alleen het steenrijke Paris Saint-Germain kan de Zuid-Franse club in financieel opzicht overtreffen. Ratcliffe's fortuin is het dubbele van dat van Dimitri Rybolovlev, de eigenaar van , en meer dan tien keer zoveel als het vermogen van Marseille-eigenaar Frank McCourt.

De 66-jarige ondernemer, die ook aandelen heeft in wieler- en zeilteams, leek een onwaarschijnlijke kandidaat om te investeren in het Franse voetbal. Maar na mislukte pogingen om zijn favoriete club te kopen en daarna , is Ratcliffe er nu van overtuigd dat er in Ligue 1 veel mogelijkheden liggen.

"We willen helpen om het imago van het Franse voetbal en de Franse competitie te verbeteren", vertelde zijn broer Bob Ratcliffe aan de media toen de overname definitief werd.

"Ligue 1 is in vergelijking met bijvoorbeeld de Premier League ondergewaardeerd. Er zijn grote clubs in Frankrijk, dus het is een moeilijke uitdaging. Hoe meer grote clubs er in Ligue 1 spelen, hoe beter. Er zouden eigenlijk vier Franse teams in de moeten spelen."

Dat laatste zal vooralsnog moeten wachten. In plaats daarvan ligt de focus nu op de zware opdracht om in vijf dagen een volledige transferzomer uit te voeren voordat op 2 september de markt sluit.

Door de aanstaande deal versterkte Nice zich vóór de overname alleen met Khephren Thuram, de 18-jarige zoon van oud-international Lilian. Ondertussen raakte de club in de persoon van Allan Saint-Maximin ( ) een belangrijke aanvallende speler kwijt.

De impasse is nu echter voorbij en in de komende dagen worden zes nieuwe spelers verwacht, waaronder -spits Kasper Dolberg, middenvelder Adam Ounas ( ) en vleugelspeler Alexis-Claude Maurice, die de aandacht trok van onder meer Arsenal en Lyon, van Lorient.

Maar de meest symbolische deal wordt misschien wel die van Stanley Nsoki van . Marseille zit al maanden achter de 20-jarige verdediger aan, maar moet wellicht toekijken hoe het talent naar de rijke buurman vertrekt. Nice is nu namelijk favoriet om Nsoki binnen te halen.

Hoewel er duidelijk honger is naar succes, zijn de nieuwe eigenaren zich er wel van bewust dat het moeilijk is om zoiets van de één op de andere dag te bereiken. Vooral gezien de timing van hun koop.

"Het was een lastige transferperiode, maar we hopen in de laatste paar dagen nog wat te doen", aldus Bob Ratcliffe.

"Onze ambitie is om over drie tot vijf jaar in de Champions League te spelen. We willen concurreren met PSG, en de andere grote clubs in Frankrijk."

"We willen meedoen om een plek in de top vier van Ligue 1 en we willen één van de beste trainingscentra van Europa bouwen, zoals dat van Ajax. Dus we willen ook werken aan de infrastructuur en de trainingsvelden."

In een tijd waarin veel traditionele Franse topclubs het moeilijk hebben, claimt Ineos geleerd te hebben van het verleden. Men wil bijvoorbeeld niet het beleid hanteren waarmee Monaco, in 2017 nog landskampioen, in de onderste regionen van Ligue 1 is beland.

"Ik denk niet dat wij een club zullen zijn die spelers van 27 of 28 jaar binnenhaalt. We richten ons vooral op jonge talentvolle spelers, al beseffen we dat een team ook ervaring nodig heeft om progressie te maken."

"Als we van dit project een succes willen maken, is het heel belangrijk om in jonge spelers te investeren", ging Ratcliffe verder, ongetwijfeld met een knipoog naar Marseille. Daar lijkt de overname door Frank McCourt voorlopig tot niets te leiden.

worstelt in de nasleep van een spraakmakende overname van over de Atlantische Oceaan en het verhaal van Monaco is bekend, dus er zijn genoeg waarschuwingssignalen voor Nice-fans die al dromen van Europese overwinningen tegen , en Ajax.

Lees beneden verder

Het is bovendien een vermelding waard dat Ineos ook eigenaar is van Lausanne-Sport, uitkomend op het tweede niveau van Zwitserland. De investeringen hebben daar nog niet het gewenste effect gesorteerd.

"We zijn snelle leerlingen. Deze problemen zijn verholpen en we zien er nu al de voordelen van", zei Jim maandag.

Met veel recente voorbeelden van hoe het in Frankrijk niet moet, is het duidelijk dat deze deal voor een revolutie in Ligue 1 kan zorgen als Ineos, Vieira en de spelers geen gekke dingen doen.