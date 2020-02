Noa Lang verklapt geheim: "Hij zei: Ik wist dat je dit ging doen"

Noa Lang verscheen zaterdagavond niet voor het eerst dit seizoen op het scorebord in De Grolsch Veste.

Twee maanden geleden maakte de aanvaller in het tenue van een hattrick tegen (2-5), zaterdag bepaalde hij als huurling van de Tukkers de eindstand in het thuisduel met (2-0). Lang werd uitgeroepen tot 'man of the match' en verklapte na afloop 'een geheim' waar keepers vanaf nu op kunnen inspelen.

Lang scoorde door vanaf de linkerkant van het strafschopgebied naar binnen te snijden en de bal vervolgens in de korte hoek langs Ariel Harush te werken. "Als ik naar binnen ga, denken keepers blind dat de bal naar de verre hoek gaat", vertelde de twintigjarige aanvaller in gesprek met FOX Sports.

"Ik doe dus altijd een schot tussen de beentjes in de korte hoek. Dat doe ik ook vaak op de training. Jeffrey de Lange (ex-Ajax, red.) kwam ook naar me toe en zei: ik wist dat je dit ging doen."

Hoewel Lang dus pas kort speler van FC Twente is én hij zaterdag zijn thuisdebuut voor het team van Gonzalo Garcia Garcia maakte, is hij na Haris Vuckic (zes goals) en Aitor Cantalapiedra (vijf goals) wel al de speler met de meeste goals in De Grolsch Veste in het huidige seizoen van de .

"Ik hoop wel dat ze me nu gaan toezingen", vertelde Lang met een glimlach. "Ik heb het wel naar mijn zin in dit stadion kan je zeggen. Hopelijk komen er nog veel meer aan."

Hij maakte voor het eerst dit seizoen de negentig minuten vol en dat merkte hij aan zijn benen. "Het was best wel pittig, maar dat is alleen maar goed voor me. Ik leer nu ook echt strijden en vandaag, en dat moet ik eerlijk toegeven, voelde ik me benen echt wel. Dat is, denk ik, alleen maar goed voor me."