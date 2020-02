Noa Lang loopt breuk op bij mislukte omhaal tegen Sparta Rotterdam

Noa Lang is niet ongeschonden uit de strijd gekomen tegen Sparta Rotterdam.

De -huurling van heeft zijn pink gebroken tijdens het -duel van afgelopen zaterdag. Volgens TC Tubantia raakte de buitenspeler geblesseerd bij de landing na een mislukte omhaal.

Lang liep de breuk al in de eerste helft op, maar speelde het duel desondanks volledig uit. In de slotfase bepaalde hij de eindstand op 2-0 voor de Tukkers. Zijn blessure zit hem de komende weken niet in de weg om in actie te komen voor Twente. Zondag kan hij dan ook gewoon in actie komen tegen .

De talentvolle buitenspeler maakte in januari op huurbasis de overstap van Ajax naar Twente. Hij kwam door blessureleed in de selectie van de Amsterdammers regelmatig in actie onder Erik ten Hag, maar kreeg toch veel kritiek te verwerken.

"Ik kan stoer doen en zeggen dat die kritiek mij niets deed, maar dat is niet zo. Dat deed me wel wat", aldus Lang afgelopen weekend tegenover het Algemeen Dagblad .

Lang beseft dat zijn verrichtingen binnen en buiten de lijnen nauwlettend gevolgd worden. "Ik lig altijd onder een vergrootglas. Mensen kijken naar mij en denken dat ik een arrogant mannetje ben, omdat ik een bepaalde uitstraling heb. Dat soort teksten raken me niet. Hoe anderen over mij denken doet me niks."