Niks kan Liverpool stoppen... behalve misschien bizar schema met 14 duels in 6 weken!

The Reds staan acht punten los in de Premier League, maar het team zal tot het uiterste moeten gaan in de periode tussen nu en de jaarwisseling.

De huidige koploper vervolgt zijn weg dit weekend met een uitduel tegen , waar Christian Benteke, Mamadou Sakho en Martin Kelly zullen proberen hun oude club pijn te doen.

nam voor de interlandbreak een stevige horde door concurrent te verslaan en nu wacht een hele reeks potentiële valkuilen met 14 wedstrijden in zes weken - een periode die de titelreeks kan maken of breken.

"Niets kan me nu nog stoppen", zei Mr Burns ooit in The Simpsons. "Behalve misschien microscopische bacteriën."

Burns had het - natuurlijk - over werelddominantie, maar als je het hebt over mogelijke dealbrekers in grote plannen, kan Liverpool-trainer Jürgen Klopp er zeker over meepraten.

Niets kan zijn club nu stoppen, behalve blessures en vermoeidheid, misschien. De trainer zal zich niet druk maken over microscopische bacteriën, maar zeker wel over hamstrings, enkels en knieën.

Tegen Palace lijkt Mohamed Salah te ontbreken, want hij heeft nog last van zijn enkelblessure die hij zeven weken geleden opliep tegen Leicester. De Egyptenaar kan nog altijd niet vrijuit trainen en moest de interlands aan zich voorbij laten gaan.

Het gebeurt niet vaak dat Salah een wedstrijd mist, want vorig seizoen speelde hij alle 38 duels en miste hij slechts één wedstrijd in de - de halve finale tegen (waar hij ontbrak door een hersenschudding).

In zijn beide volle seizoenen bij de Merseyside-club kwam hij tot 52 wedstrijden in alle competities. Zijn kwaliteit is onweerlegbaar, maar zijn inzetbaarheid is zeker zo indrukwekkend.

Klopp geeft hem ook alle gelegenheid om te bewijzen dat hij weer wedstrijdklaar is en gelijk heeft hij, want de enige keer dat Salah vorige maand niet meedeed, liet de ploeg direct punten liggen tegen .

Salah's vorm is misschien nu niet zo bizar goed als men bij Liverpool zou willen, maar hij blijft van doorslaggevend belang voor the Reds. Ze willen beslist niet lang zonder hun steraanvaller moeten spelen.

Hetzelfde geldt voor Andy Robertson, die ook een twijfelgeval is voor aankomend weekend. De Schot heeft eveneens last van zijn enkel en kan al meerdere weken niet voluit trainen.

Het lijkt een veeg voorteken dat James Milner zichzelf recent lid van de vereniging voor linksbacks noemde op Instagram, want de middenvelder moet zaterdag weer als linksachter spelen als Robertson niet tijdig fit is.

Beter nieuws is er echter van Xherdan Shaqiri. De Zwitserse aanvaller was twee maanden lang uitgeschakeld met een kuitblessure, maar hij is nu weer volledig inzetbaar voor Klopp, die hem goed kan gebruiken.

Liverpool zal hem de komende weken keihard nodig hebben, zoals ook de vaste reserves Milner, Divock Origi, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keïta en Joe Gomez zich moeten bewijzen.

Jonge talenten als Curtis Jones, Rhian Brewster en Harvey Elliott komen ongetwijfeld ook in beeld en niet alleen voor die bizar slecht geplande kwartfinale van de tegen Aston Villa, wanneer de hoofdmacht naar Qatar is afgereisd voor het WK voor Clubs.

Liverpool kan zichzelf in ieder geval een uitstekende dienst bewijzen door volgende woensdag op eigen veld te winnen van . Daarmee verzekeren ze zich al van overwintering in de Champions League en kan men de laatste groepswedstrijd tegen RB Salzburg laten lopen op 10 december.

Met een blik op het drukke schema zou winst op Napoli wel eens een cruciale zege kunnen blijken. Klopp weet hoe belangrijk de zege op City was, maar met acht competitiewedstrijden tussen nu en 2 januari beseft hij ook hoe snel de voorsprong weer kan verdampen.

Palace, Brighton, , , , Leicester, Wolves en Sheffield United lijken misschien niet de allerlastigste tegenstanders, maar ook zij kunnen feilloos profiteren van een door welke omstandigheden dan ook matige voorbereiding van Liverpool.

"Wie wil er eerste staan in november?", vroeg Klopp zich direct na afloop van de wedstrijd tegen City al af in de persconferentie. "Je wilt bovenaan staan in mei!"

Liverpool's succes is net zo goed gebouwd op mentaliteit als op kwaliteit, want Klopp en zijn assistenten herhalen dag na dag dat de volgende wedstrijd altijd de belangrijkste is.

Hij vertrouwt erop dat zijn spelers met beide benen op de grond blijven staan om verzadiging te voorkomen. Om de beste te zijn, moet je elke dag opnieuw uitblinken, redeneert hij.

Je moet ook - en dat mag je gewoon toegeven - een beetje geluk hebben en Liverpool heeft dat zeker nodig de aankomende anderhalve maand, zowel op als naast het veld.

Niets kan Liverpool stoppen, of toch wel?