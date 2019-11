Niko Kovac per direct weg als trainer van Bayern München

Niko Kovac is niet langer de trainer van Bayern München.

Kort nadat BILD melding maakte van het ontslag van de oefenmeester, meldt de club in een statement dat beide partijen 'met wederzijds goedvinden' uit elkaar gaan. Assistent Hans Flick neemt voorlopig de honneurs waar.

Het nieuws volgt daags na de beschamende 5-1 nederlaag bij in de . Bayern heeft het ontslag van Kovac nog niet officieel bevestigd, maar in Duitsland wordt al het hele weekend rekening gehouden met zijn vertrek.

"Ik denk dat dit voor de club de juiste beslissing is op het moment", reageert Kovac. "Dat zie ik in door de resultaten en ons spel in de afgelopen periode. Mijn broer Robert (assistent-trainer, red.) en ik bedanken Bayern voor het afgelopen anderhalf jaar."

Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge stelt dat er 'actie nodig was' na de recente resultaten. "Uli Hoeness (voorzitter, red.), Hasan Salihamidzic (sportief directeur) en ik hebben daar open en eerlijk met Niko over gesproken."

"Het resultaat is dat hij met wederzijds goedvinden niet meer de trainer van Bayern is. We vinden het allemaal jammer dat het zo is gelopen. Ik wil Niko namens de club bedanken voor zijn werk."

Eerder op de zondag meldden BILD en TZ nog dat Kovac voorlopig mocht aanblijven als trainer. Het boulevardblad was er zeker van dat Kovac nog twee wedstrijden de tijd zou krijgen. Deze week speelt Bayern tegen Olymipacos en in respectievelijk de en de Bundesliga.

Na deze wedstrijden zal de situatie van Kovac besproken worden binnen de club, zo klonk het. Onlangs schreef de Duitse pers dat de spelers van Bayern uitgekeken raakten op Kovac. De 5-1 nederlaag tegen Frankfurt, de grootste verliespartij van de club sinds 2009 tegen (5-1), was een nieuw argument om Kovac de laan uit te sturen.

Er worden diverse trainers als opvolgers genoemd, zoals Erik ten Hag, Mauricio Pochettino en de clubloze coaches José Mourinho en Massimiliano Allegri. Zondag claimde de Corriere dello Sport dat Allegri de voornaamste kandidaat is om Kovac op te volgen in Beieren.

Bayern staat momenteel op een teleurstellende vierde plek in de Bundesliga, met vier punten achterstand op koploper . Woensdag wacht het duel met Olympiacos, waarna zaterdag de kraker tegen Borussia Dortmund op het programma staat.

Kovac was sinds het seizoen 2018/19 werkzaam als trainer van Bayern. Hij volgde Jupp Heynckes op en signeerde een contract tot medio 2021. In zijn eerste jaar loodste hij Bayern naar drie verschillende prijzen: de Bundesliga, de DFB-Pokal en de Supercup.

Teleurstellend was evenwel de eliminatie in de achtste finales van de Champions League door de latere toernooiwinnaar . Deze jaargang won der Rekordmeister de eerste drie duels in de groepsfase, maar het was niet genoeg om de baan van Kovac te redden.