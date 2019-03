Niko Kovac: "Ik werd eerst nog uitgelachen toen ik dat over Ajax zei"

Nico Kovac wist in de groepsfase van de Champions League met Bayern München twee keer niet te winnen van Ajax en nu haalt hij zijn gram.

De Amsterdammers stuntten dinsdagavond opnieuw tegen Real Madrid en voor de Kroaat kwam die verrassing zeker niet uit de lucht vallen. De oefenmeester is lovend over het spel van Ajax en kwam donderdag tijdens een perspraatje terug op het 'Wonder van Madrid'.

Ajax hield op bezoek bij Bayern knap stand (1-1) en ook het spektakelstuk in de Johan Cruijff ArenA kende geen winnaar (3-3). In beide ontmoetingen zag Kovac een sterke tegenstander. "Ik moet glimlachen omdat ik werd uitgelachen toen ik zei dat Ajax een goede ploeg heeft. Op dit niveau weten ze je fouten hard af te straffen", vertelt de trainer, die volgende week woensdag in de Champions League tegen Liverpool speelt. De heenwedstrijd op Anfield eindigde twee weken geleden in 0-0.



Voordat Bayern gaat proberen de kwartfinales van het miljardenbal te bereiken, wacht het competitieduel met VfL Wolfsburg. De net van een blessure herstelde pechvogel Arjen Robben zal dan, net als tijdens het treffen met the Redsvan aankomende week, opnieuw niet van de partij zijn. "Hij heeft dinsdag tijdens de training een kuitblessure opgelopen en is zaterdag niet beschikbaar. We zullen zien of het nodig is om een paar veranderingen door te voeren. Natuurlijk moeten we met een schuin oog naar de wedstrijd tegen Liverpool kijken, maar zaterdag moeten we ook gewoon winnen."



Het grote nieuws van de afgelopen week was het bezoekje van bondscoach Joachim Löw aan Bayern. Hij kondigde aan geen beroep meer te zullen doen op Thomas Müller, Mats Hummels en Jérôme Boateng voor de nationale ploeg. "Ik wil eigenlijk niet reageren op de keuze van Löw, dat is zijn baan. Thomas, Mats en Jérôme zijn erg teleurgesteld over deze beslissing. Ze zullen zichzelf moeten herpakken om klaar te zijn voor de komende wedstrijden", zegt Kovac daarover.