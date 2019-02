Nike wil 'Frenkie' op Barcelona-shirt: "Ik weet niet zeker of ik dat wil"

Als het aan kledingsponsor Nike ligt speelt Frenkie de Jong vanaf volgend seizoen met zijn voornaam op de achterkant van zijn shirt.

Dat laat de middenvelder weten in een interview met het Alblasserwaardse weekblad Het Kontakt. De aankoop van minimaal 75 miljoen euro twijfelt of hij daarmee akkoord wil gaan. De Jong hoopt bij zijn nieuwe club met rugnummer 21 te gaan spelen.

De afkoopsom van de 21-jarige middenvelder kan door middel van bonussen oplopen tot maximaal 86 miljoen euro. Een deel van dat bedrag hoopt de club terug te verdienen met de verkoop van zijn shirts. "Er wordt ook nagedacht om met Frenkie achterop te gaan voetballen. Nike heeft dat vanuit oogpunt van merchandising liever. Ik weet niet zeker of ik dat wil", aldus De Jong, die samen met zijn vriendin de komende periode een cursus Spaans gaat volgen.



"In juli teken ik mijn officiële contract in Barcelona en word ik ook gepresenteerd aan de fans en de pers", legt de Oranje-international uit. De Jong speelt bij Ajax met rugnummer 21 en dag nummer hoopt hij in Barcelona te behouden. "Met 21 blijven spelen zou mooi zijn, want dat is toch een beetje mijn nummer geworden. De selectie voor het nieuwe seizoen is nog niet bekend, dus ik zal moeten afwachten."



Ajax en Barcelona maakten op 23 januari het akkoord over de transfersom wereldkundig. De Jong tekent tot medio 2023 in het Camp Nou. Hij verkoos Barcelona boven clubs als Manchester City en Paris Saint-Germain. "Paris Saint-Germain was een goede optie, maar Barcelona was altijd al een droom. Ik ben blij met mijn contract van vijf jaar. Als ik daar slaag, dan is de kans ook groot dat ik er nooit meer wegga. Net als Messi."



De komende maanden hoopt De Jong zo goed mogelijk af te sluiten bij Ajax. "Ik zie ons kampioen worden. PSV staat weliswaar vijf punten voor, maar je moet altijd vertrouwen houden. Ze komen nog een keer naar Amsterdam en zullen heus punten gaan verspelen. Ik zie ons drukkere programma als een voordeel. Meer wedstrijden betekent juist meer gelegenheid om weer in een flow te komen. Bovendien hebben we in de halve finale van de beker wat goed te maken tegen Feyenoord."