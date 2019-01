Nijland: "We pushen Arjen absoluut niet"

FC Groningen volgt de ontwikkelingen rondom Arjen Robben op de voet, zo heeft Hans Nijland laten weten op de nieuwjaarsbijeenkomst van de club.

De buitenspeler van Bayern München maakte eind vorig jaar bekend dat hij bezig is aan zijn tiende en laatste seizoen bij de Duitse topclub. Robben heeft nog geen knoop doorgehakt over zijn sportieve toekomst en het is dan ook de grote vraag waar hij volgend seizoen speelt. In Groningen hoopt men op een terugkeer van de voormalig Oranje-international, al kan de club vooralsnog niets anders doen dan afwachten.



"Natuurlijk volgen wij als FC Groningen de ontwikkelingen rondom Arjen Robben. We zijn hartstikke blij met de positieve acties van onze supporters om Arjen een welkom thuis te geven. Wij hebben er nooit een geheim van gemaakt dat er voor Arjen Robben, indien hij dat wil, altijd een rol binnen FC Groningen is weggelegd", aldus Nijland op de clubwebsite.



Robben heeft een aflopend contract en kan derhalve transfervrij worden opgepikt. Ook PSV heeft al aangegeven dat de deur voor de 34-jarige buitenspeler open staat. "We hebben een meer dan uitstekend contact met de familie Robben, de lijntjes zijn wat dat betreft erg kort. We pushen Arjen absoluut niet, want dat heeft geen enkele zin. Hij is verstandig en wijs genoeg om zijn eigen beslissingen te nemen. Wij wachten dat dus rustig af", aldus Nijland tijdens zijn speech in het Hitachi Capital Mobility Stadion.