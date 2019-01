Nijland tevreden met zes aanwinsten: "Geen overschrijding van het budget"

Met Iliass Bel Hassani, Thomas Bruns, Kaj Sierhuis, Ko Itakura, Paul Gladon en Mo El Hankouri versterkte FC Groningen zich met zes spelers.

Met de kwaliteitsinjectie moet de ploeg van trainer Danny Buijs de weg naar boven in zien te slaan. "Ik denk dat dat we kunnen spreken van een dynamische winterwindow", aldus algemeen directeur Hans Nijland.

Tegenover de komst van het zestal staat het vertrek van Matteo Cassierra en Uriel Antuna. "Zes spelers erbij, terwijl er twee zijn vertrokken", aldus Nijland, geciteerd door Voetbal International . Vier van de zes spelers zijn op huurbasis aangetrokken. "Wij zijn geen groot voorstander van het huren van spelers", reageert Nijland. "Dat heeft alles te maken met de continuïteit van onze selectie. Maar soms kan je in een situatie belanden dat het eventjes wat anders moet. Gezien de stand op de ranglijst was het klip en klaar dat wij het van groot belang vonden om onze selectie te versterken.



Nijland vindt dat FC Groningen er 'het maximale' heeft uitgehaald in de transferperiode. "En ik vind het belangrijk om te benadrukken dat al deze spelersmutaties binnen het spelersbudget passen. Er is geen overschrijding van het budget", besluit de directeur. Behalve Bel Hassani, Bruns, Sierhuis en Itakura wordt ook El Hankouri in eerste instantie gehuurd. Omdat hij een aflopend contract heeft bij Feyenoord, komt hij komende zomer transfervrij over. Gladon komt transfervrij over van Wolverhampton Wanderers en is tot medio 2019 vastgelegd.