Nijhuis bijt van zich af na reprimande Derksen: "Dat kon niet, Bas"

Bas Nijhuis kreeg na afloop van Feyenoord - PSV (3-1) veel kritiek omdat hij de Rotterdammers een strafschop gaf na een handsbal van Nick Viergever.

De scheidsrechter maakte zich vervolgens niet populair met een uitspraak voor de camera van FOX Sports. "Het is een belangrijk moment, maar ik heb ook tegen Viergever gezegd: scoor er eerst eens twee, en dan praten we verder", zei Nijhuis.

Johan Derksen is maandagavond kritisch op de manier waarop Nijhuis reageerde, maar vindt het wel terecht dat hij de bal op de stip legde.

Een dag na de nederlaag tegen werd -trainer Mark van Bommel ontslagen. Of Nijhuis zich verantwoordelijk voelt voor het ontslag van de coach? "Waarom zou ik? Hebben ze door mij verloren? Nee toch?" reageert de scheidsrechter maandagavond bij Veronica Inside op de vraag van Wilfred Genee.

"Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om hem te complimenteren", reageert Derksen. "Het is niet omdat hij erbij zit, want ik heb al die papegaaien op de televisie elkaar horen nalullen. Zelfs meneer Bruggink had voor het eerst een mening. Die wisten het allemaal, terwijl het niet zichtbaar was."

"Als een man op doel schiet en die bal komt op zijn hand waardoor de bal niet op doel komt, dan is dat is een doelpuntrijke kans en voorkomt hij daar een doelpunt mee", vervolgt Derksen. "Ik vond het zo logisch als wat dat het een strafschop was. Als hij zijn arm naast zijn lichaam heeft kan hij de bal nooit op zijn hand krijgen. Dan gaan mensen elkaar na lopen lullen."

"Ik vind dat Bas een uitstekende beslissing heeft genomen", aldus Derksen, wiens mening wordt gedeeld door Valentijn Driessen. "Ik vond het ook een penalty."

Wanneer Nijhuis wordt geconfronteerd met zijn interview na afloop van het duel, springt Derksen in. "Dat kon niet, Bas. Dat zeg je in het veld, maar kan je niet tegen de pers zeggen. Dat vind ik gelul", aldus Derksen.

"Ik zei in het veld tegen Viergever: scoor er eerst eens twee, dan praten we verder. Je kan het wel allemaal bij de scheidsrechter neerleggen, maar ik denk dat het spel en hoe het gespeeld is genoeg zegt en dat je niet bij de scheids moet zijn", bijt Nijhuis van zich af. "Als de spelers en trainers het zeggen, dan is het wel normaal."

"In Nederland hebben we een open houding met media. Er is geen enkel land zo open met scheidsrechters die na afloop reageren. Dat gebeurt nergens ter wereld, écht nergens. Maar als je dan voor die camera staat en ze vragen iets, dan kan je niet bij elke vraag nee zeggen. Dan moet je ook je mening geven."