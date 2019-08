'Nigel de Jong maakt binnenlandse transfer in Qatar'

Nigel de Jong heeft naar verluidt een nieuwe club gevonden in Qatar, waar hij sinds een jaar voor Al Ahli actief was.

Kooora meldt zaterdag dat De Jong aan de slag gaat bij Al Shahaniya Sports Club. De 34-jarige Amsterdammer had bij Al Ahli een aflopend contract en hij wilde het liefst in Qatar blijven voetballen. Al Shahaniya, dat vorig seizoen op de zevende plaats eindigde, heeft de transfer nog niet bevestigd.



In het voorjaar van 2018 was De Jong voor het laatst actief in Europa, toen 1. hem transfervrij kon overnemen nadat zijn contract bij was ontbonden. Voor zijn Turkse avontuur van anderhalf jaar droeg de 81-voudig international van Oranje een half jaar het shirt van .



Nigel de Jong speelde in de hoogtijdagen van zijn carrière voor , Hamburger SV, en . Met The Citizens veroverde hij in 2012 de eerste landstitel sinds 1968 en een jaar eerder was de al gewonnen. De Jong maakte met het de EK's van 2008 en 2012 en de WK's van 2010 en 2014 mee.