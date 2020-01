Nigel de Jong 'fan' van Ajacied: "Hoe het spel controleert en verdeelt"

Nigel de Jong bracht afgelopen week een bezoek aan het trainingskamp van Ajax in Qatar.

De 35-jarige middenvelder speelt in het Midden-Oosten voor Al Shahania, waar hij nog een tweejarig contract heeft. De Jong geeft in gesprek met TV dat de 'deur' naar een terugkeer bij Ajax nooit gesloten zal zijn.

"Het gaat heel goed. Mij krijg je niet kapot. Ik ga door tot de wielen ervan af vallen, ik houd nog teveel van het spelletje", geeft De Jong te kennen. Voorlopig is hij nog niet van plan om een punt achter zijn actieve carrière te zetten. "Zoals mijn lichaam het nu toelaat, wil ik nog twee of drie jaar doorgaan."

"Ik hoop tot mijn 37e of 38e te voetballen, ik houd gewoon teveel van het spelletje om het op te geven. Ik ben fit en houd mezelf ook fit, er zijn geen blessures. Het is lekker, dit is het mooiste beroep dat er is."

"Wie weet? Zeg nooit, nooit. Het is mijn jeugdliefde, Ajax zit in mijn hart. In wat voor functie dan ook: als voetballer of ergens achter de schermen, maar ik sluit die deur nooit", antwoordt de middenvelder op vragen over een eventuele toekomst bij Ajax. De Jong is de Amsterdammers altijd blijven volgen en genoot van vorig seizoen. "Fantastisch, als Amsterdammer hoop je natuurlijk altijd dat je oude club het goed doet. Internationaal én nationaal."

"Vorig jaar zat ik vol trots voor de televisie of in de studio, ik denk dat heel veel mensen dit de komende tien of vijftien jaar nog zullen herinneren."

"Ik ken Quincy en Daley goed en ik ben een fan van Ziyech. Hoe het spel controleert en verdeelt, hoe makkelijk hij met zijn linkerpoot de ruimtes tussen de linies vindt. Dat zijn wel de spelers waar ik altijd naar kijk", vertelt De Jong, die ook met speciale aandacht de jonge talenten van Ajax volgt. "Er zijn genoeg jonge jongens die een mooie toekomst tegemoet gaan. Dat is het streven van Ajax: eigen kweek, om ze door te laten breken op hoog niveau."

"Ik heb laatst het debuut van Noa Lang gezien. Bij Ajax speelde ik nog samen met zijn stiefvader Nourdin Boukhari, dat was leuk om te zien."