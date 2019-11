Nieuws uit Londen zorgt voor 'big shock' en belooft 'interessante situatie'

Mauricio Pochettino kreeg dinsdagavond zijn ontslag als manager van Tottenham Hotspur.

Ben Davies en Toby Alderweireld ontvingen dat nieuws na hun wedstrijden met Wales en België en reageren geschrokken. Harry Kane neemt woensdagochtend in een emotionele boodschap op Instagram afscheid van Pochettino.

"Baas, ik zal je altijd dankbaar zijn voor het feit dat je me hebt geholpen om mijn dromen te laten uitkomen. We hebben enkele geweldige momenten beleefd in de afgelopen vijf jaar en dat zal ik nooit vergeten. Je was mijn manager, maar ook mijn vriend en ik wil je bedanken voor die verstandhouding. Veel geluk met je nieuwe uitdaging", schrijft Kane. Davies noemt het ontslag van Pochettino direct na de wedstrijd van Wales tegen Hongarije (2-0) in gesprek met de BBC een 'big shock'.

"Het was geweldig om de afgelopen vijf jaar met hem te werken en het is jammer dat hij vertrokken is", zegt Davies. Alderweireld reageert tegenover Het Laatste Nieuws op vergelijkbare wijze. "Het is toch schrikken. Met Pochettino hebben we een lange weg afgelegd. Hij heeft Tottenham naar 'the next level' gebracht en samen bereikten we grote dingen. Ik heb veel aan hem te danken. Wie de opvolger mag worden? Dat is niet aan mij om te beslissen. Maar gezien de status van Tottenham wordt het ongetwijfeld een grote naam. Hopelijk komt er snel duidelijkheid."

Inmiddels heeft Tottenham met José Mourinho razendsnel een opvolger voor Pochettino aangesteld. Het besluit leidt tot gemengd reacties in Engeland. "Mensen plaatsen hun vraagtekens bij zijn periode bij , maar hij is gedurende zijn carrière overal enorm succesvol geweest. Dat is waar het Tottenham aan ontbreekt, op dit moment", zegt Jamie Carragher bij Sky Sports. "Met Pochettino hebben ze geen zilverwerk kunnen veroveren en Mourinho zou daar verandering in kunnen brengen."

"Of hij bij Tottenham past? Het is interessant. José houdt ervan om geld uit te geven en Daniel Levy (voorzitter van Tottenham, red.) niet. Als het aan José ligt, worden er enkele grote namen binnengehaald. Hij houdt van ervaring en speelt niet graag met jonge spelers, maar je kan geen twijfels hebben over zijn prestaties tijdens zijn carrière", voegt Jamie Redknapp toe. Volgens de Daily Mirror krijgt Pochettino overigens een afkoopsom van circa 23 miljoen euro mee na zijn ontslag.