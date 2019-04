Nieuws slaat in als een bom: "Ze noemen de namen van Barcelona-spelers op"

Ludovit Reis speelde zondag tegen sc Heerenveen (1-1) wellicht de laatste noordelijke derby uit zijn loopbaan.

De achttienjarige middenvelder draagt over enkele maanden mogelijk het tenue van om de schouders. De Spaanse topclub hervat deze week de gesprekken met over een eventuele transfer van de jeugdinternational naar het Camp Nou.

Reis kan deze dagen niet teveel zeggen over de spectaculaire transfer die in de maak is. "Ik wil me alleen maar bezighouden met FC Groningen, over Barcelona ga ik me verder niet uitlaten", benadrukt de tiener in eerste instantie in gesprek met De Telegraaf . "Maar of het me wel wat doet? Ja, natuurlijk." Het is de bedoeling dat Reis deel gaat uitmaken van Barcelona B, dat op het derde niveau van Spanje actief is.



Reis vindt de interesse van een grote club als Barcelona 'een mooi compliment' en kan 'alleen maar trots en blij zijn'. Binnen de spelersgroep sloeg het nieuws in als een bom. "De jongens maken wel geintjes natuurlijk, beginnen ze ineens namen op te noemen van Barcelona-spelers. Dat is voetbalhumor en daar kan ik alleen maar om lachen."



"We zullen zien of het echt gaat gebeuren. Ik ben nu bezig met FC Groningen. Alles wat op de achtergrond gebeurt, daar houd ik me niet mee bezig." Reis wekte vooral de interesse van Barcelona vanwege zijn verrichtingen in het tenue van Nederland Onder-19. De Catalanen hebben de tiener een zeer concreet plan voor de toekomst voorgelegd, een zogeheten ontwikkelingstraject. De club zal ongetwijfeld de progressie van Carles Aleña als voorbeeld hebben gebruikt. De middenvelder komt vanuit de B-ploeg steeds meer aan spelen toe in het eerste elftal van Ernesto Valverde.



Reis, die nog tot medio 2021 vastligt in Groningen, heeft dit seizoen tot op heden 28 wedstrijden gespeeld onder trainer Danny Buijs. Het is niet bekend wat FC Groningen graag wil ontvangen voor Reis, die sinds 2015 actief is bij de club. Mogelijk maakt na Frenkie de Jong dus nog een middenvelder de stap van een -club naar Barcelona deze zomer. Het zou voor de eerste keer zijn dat FC Groningen rechtstreeks een deal zou beklinken met Barcelona als het tot een transfer komt.