Nieuwkomers Paquetá en Piatek opnieuw doorslaggevend bij AC Milan

AC Milan heeft zondagavond geen fout gemaakt in de strijd om Champions League-kwalificatie in de Serie A en de winteraanwinsten maakten het verschil.

De Milanezen waren in eigen huis met een overtuigende 3-0 te sterk voor Cagliari en nemen zo de vierde plaats weer over van Atalanta. Lucas Paquetá tekende in het San Siro voor zijn eerste goal in Italiaanse dienst, terwijl Krzysztof Piatek alweer zijn vierde doelpunt sinds zijn overstap naar Milan maakte.

Nadat AS Roma, Lazio en Atalanta hun wedstrijden eerder deze speelronde al in een overwinning om hadden gezet wist Milan dat het zelf met Cagliari af moest rekenen om de vierde plaats in handen te houden. De thuisploeg begon dan ook dreigend aan de wedstrijd en nadat Alessio Cragno even daarvoor nog een poging van Hakan Çalhanoglu uit zijn doel wist te houden, moest hij na dertien minuten spelen toch al de bal uit het net vissen.



Lees beneden verder

De doelman had namelijk in eerste instantie nog wel een antwoord op een schot van Suso, maar de bal belandde vervolgens toch via verdediger Luca Ceppitelli, die de eigen goal op zijn naam kreeg, in het doel. Lang kreeg Cagliari niet om van deze domper te herstellen, want negen minuten later was het opnieuw raak via Paquetá. De Braziliaan kon bij de tweede paal een goede voorzet van Davide Calabria binnen lopen en verdubbelde zo de voorsprong.Piatek probeerde even daarna met een lob Cragno te verschalken, terwijl aan de overkant ook Gianluigi Donnarumma in actie moest komen bij een poging van João Pedro. Doordat de negentienjarige doelman zijn goal schoon wist te houden in zijn 150e officiële wedstrijd namens Milan bereikte de thuisploeg de rust met een 2-0 voorsprong en Piatek gooide het duel met nog een klein halfuur te gaan definitief in het slot. De Pool scoorde uit de rebound nadat Pedro even daarvoor aan de andere kant de lat trof en stelde daarmee de drie punten veilig voor de ploeg van trainer Gennaro Gattuso.