Nieuwe wending in discussie over El Clásico: "Dan kunnen ze niet spelen"

Barcelona ziet niets in verplaatsing van El Clásico tegen Real Madrid van het Camp Nou naar het Santiago Bernabéu.

In plaats daarvan is de Spaanse kampioen wel bereid om op 18 december op eigen veld aan te treden tegen de Koninklijke. Volgens Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, is dat echter niet mogelijk, omdat er op die dag een speelronde in de staat gepland.

"Er lekken dingen uit, maar wij nemen geen beslissing over de definitieve datum voor de wedstrijd", zegt Tebas donderdag in een interview met Efe . "Het competitiecomité van de Spaanse voetbalbond (RFEF, red.) volgt daarover momenteel een procedure. "

"Wij als competitie volgen een andere procedure om de speelkalender aan te passen. Als de wedstrijden tussen en Real niet worden omgedraaid, dan wordt er een datum gekozen. Dat is weer een andere procedure", vervolgt Tebas zijn uitleg.

"De wedstrijden in de Copa del Rey zijn al lang geleden zo gepland, als die duels worden vervangen door El Clásico, dan is het heel lastig om weer nieuwe data te vinden."

"Dat lijkt me onmogelijk, dus hoop ik dat er een passende datum komt voor de wedstrijd tussen Barcelona en Real. Ik hoop dat het competitiecomité met een voor iedereen bevredigende oplossing weet te komen", aldus Tebas.

Barcelona heeft donderdag officieel aan het competitiecomité laten weten dat de eerste ontmoeting met Real van dit seizoen sowieso niet in Madrid hoort plaats te vinden. De kans is aanwezig dat er donderdag of vrijdag al duidelijkheid is over de eerste topper van deze jaargang.

De discussie over een eventuele verplaatsing werd aangezwengeld door LaLiga vanwege de onrustige situatie in Catalonië na de veroordeling van negen Catalaanse separatisten.

Er zijn al verschillende protesten geweest en er volgt een grote demonstratie in Barcelona op 26 oktober, als de kampioen van Spanje aantreedt tegen Real.