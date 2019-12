Nieuwe tegenvaller voor Ajax: opnieuw aanvaller geblesseerd

Quincy Promes heeft zondagmiddag het duel met FC Twente vroegtijdig moeten staken.

De aanvaller van raakte bij een 2-0 achterstand tegen de Tukkers geblesseerd en moest het veld verlaten. Promes werd vervangen door Klaas-Jan Huntelaar. Ajax kampt al met aardig wat blessuregevallen. Zo zijn aanvallers David Neres en Zakaria Labyad voorlopig niet inzetbaar vanwege kwetsuren.

Ajax kende een erbarmelijke start in De Grolsch Veste. Bij twee counters sloeg de thuisploeg via Keito Nakamura en Aitor Cantalapiedra genadeloos toe, waardoor Ajax op een 2-0 achterstand kwam te staan.

Tot overmaat van ramp ging Promes even later naar de grond vanwege een kwetsuur. De aanvaller kon uiteindelijk niet verder en werd vervangen door Huntelaar.

Promes is zogezegd niet de eerste aanvaller die geblesseerd is bij Ajax. Neres is naar verwachting in ieder geval tot de winterstop uitgeschakeld, terwijl Labyad geblesseerd raakte bij het -duel met OSC (0-2 zege).

Trainer Erik ten Hag gaf voorafgaand aan het duel met aan dat Labyad 'voorlopig' niet van de partij zal zijn bij Ajax.