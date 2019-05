'Nieuwe tegenslag zet streep door zomerse rentree Van Ginkel bij PSV'

Marco van Ginkel beleefde eerder als huurling bijzonder succesvolle jaren bij PSV, maar de middenvelder zal het huidige seizoen snel willen vergeten.

De achtvoudig international van het speelde vanwege aanhoudende knieklachten iets meer dan een jaar geleden zijn laatste officiële wedstrijd en werkte bij voornamelijk aan zijn herstel. Het Eindhovens Dagblad weet woensdag te melden dat een rentree van Van Ginkel op korte termijn nog altijd niet in zicht is.

Het management van de middenvelder liet een maand geleden via een verklaring weten dat de 26-jarige Van Ginkel er langer uitligt dan verwacht en daarbij zou het weer om enkele maanden kunnen gaan. Van een terugkeer bij zal daarom volgens de regionale krant aankomende zomer dan ook geen sprake zijn.



Waar de toekomst van Van Ginkel wel ligt, is op dit moment moeilijk te voorspellen. De voormalige Vitessenaar ligt nog tot medio 2020 vast bij Chelsea en kan, als hij geen contractverlenging voorgeschoteld krijgt, volgend jaar transfervrij vertrekken. Aangezien hij in zijn drie huurperiodes bij PSV een goede indruk achterliet zou het dan mogelijk alsnog van een terugkeer in Eindhoven kunnen komen.



De huidige nummer twee van de heeft in het verleden namelijk weleens overwogen om Van Ginkel definitief over te nemen van the Blues, al zijn de bedragen die toen rondgingen in de media nooit realistisch geweest. Als transfervrije aanwinst zou de voormalige aanvoerder, die 64 wedstrijden speelde in het rood-wit en tweemaal kampioen werd met de club, echter wel weer een optie kunnen zijn.