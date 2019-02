Nieuwe tegenslag Verratti in herstel enkelblessure

Na zijn terugkeer op de training deze week heeft de middenvelder van Paris Saint-Germain een nieuwe tegenslag te verwerken gekregen.

Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel heeft onthuld dat middenvelder Marco Verratti opnieuw een tegenslag te verwerken heeft gekregen in het herstel van zijn enkelblessure.

De Italiaans international keerde maandag terug op het trainingsveld nadat hij vorige maand werd uitgeschakeld als gevolg van een verstuikte enkel.

Dat was een opsteker voor PSG, dat het tot april moet stellen zonder Neymar, voorafgaand aan de heenwedstrijd tegen Manchester United in de achtste finales van de Champions League volgende week.

"Marco Verratti kon gisteren (dinsdag, red.) de training niet afmaken. Hij had problemen", vertelt Tuchel in gesprek met Franse media na de 0-3 zege op Villefranche Beaujolais in de Coupe de France.

"Ik moet wachten tot morgen (donderdag, red.) om te beslissen of hij tegen Girondins de Bordeaux kan spelen. Zijn nieuwe probleem is iets anders, maar ik weet niet al te veel."