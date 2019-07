Nieuwe stadionnaam Heracles valt verkeerd: "Geen commerciële hoerenzonen"

Heracles Almelo maakte maandag de nieuwe naam van het stadion bekend.

Het Polman Stadion is verleden tijd: de komende tien jaar voetbalt Heracles in Erve Asito. De naam is met wisselende reacties ontvangen. Waar fans op sociale media aangaven nog te moeten wennen aan de nieuwe naam, zijn de fanatieke supporters een stuk stelliger.

TC Tubantia meldt dat fanatieke fans spandoeken hebben opgehangen bij Erve Asito. Deze supporters zijn alles behalve gelukkig met de naam. Op de opgehangen spandoeken staan teksten als 'stERVEn ASITO', 'Wij als godenzonen worden nooit commerciële hoerenzonen' en 'Again$t Mod€rn Footba££'.



Bij de opening van het stadion in 1999 kreeg het onderkomen de naam Polman Stadion. Schoonmaakbedrijf Asito maakte in februari bekend dat het voor tien jaar de hoofdsponsor zou blijven en vanaf 1 juli ook de naam aan het stadion zou verbinden. "Erve Asito staat symbool voor de plek waar families zich thuis voelen. Het erf als plek waar de hele familie samenkomt en het stadion waar de -familie thuiskomt", liet Heracles maandag weten.



"We zijn al begonnen met teasers om de mensen aan de naam te laten wennen", zei algemeen directeur Rob Toussaint maandag bij RTV Oost . "Op het terrein voor het stadion zullen nog borden geplaatst worden om de naam verder uit te leggen. Je zult het moeten laden." Toussaint denkt dat de fans de naam van het stadion uiteindelijk zullen accepteren. "Ik denk dat het snel gaat. Het stadion voelt als een warm huis en een warm bad. Hier wil iedereen zijn, dus die naam komt er zeker bij de fans in."