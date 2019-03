'Nieuwe Pirlo' Tonali hoogst geplaatste Italiaan in NxGn 2019

De achttienjarige Brescia-middenvelder is als zevende geëindigd in onze jaarlijkse lijst met grootste talenten, een paar plaatsen voor Moise Kean.

Sandro Tonali heeft nog geen wedstrijd gespeeld in de , maar de Brescia-middenvelder is de hoogste genoteerde Italiaan in de NxGn 2019.

De achttienjarige spelmaker, die is bestemd als de 'nieuwe Andrea Pirlo', eindigde als zevende in onze jaarlijkse lijst van de vijftig beste spelers ter wereld van negentien jaar en jonger.

Het zijn zeker twaalf ongelooflijke maanden geweest voor Tonali, die vorig seizoen een vaste basisplaats bemachtigde bij Brescia voordat hij Italië hielp bij het bereiken van de finale van het EK Onder-19 2018.

Roberto Mancini, bondscoach van de Italiaanse nationale ploeg, was onder de indruk van wat hij zag van de begaafde spelmaker en riep de tiener afgelopen november voor het eerst op.

Tonali maakte zijn debuut nog niet, maar hij blijft indruk maken in de Serie B en is nu erkend voor zijn goede prestaties met zijn zevende plaats in de NxGn 2019.

's wonderkind Phil Foden is de enige middenvelder die boven Tonali staat. De Italiaan wordt in verband gebracht met de grootste teams van de Serie A.

Italië heeft nog twee andere spelers in onze 50-koppige lijst, met Moise Kean op de negende plaats en Pietro Pellegri die op de 24e plek is terug te vinden.

Keane maakte in november zijn interlanddebuut voor de Azzurri, terwijl hij eerder deze maand zijn eerste twee doelpunten in de Serie A maakte in ' zege op .

Collega-aanvaller Pellegri kent de nodige blessureproblemen sinds zijn komst bij , maar hij feit dat hij in september vorig jaar door Mancini werd opgeroepen onderstreept hoezeer hij in Italië wordt gewaardeerd.

Met Tonali die op het middenveld de lijnen uitzet en met Pellegri in Kean in de voorhoede moeten de problemen met het scoren bij Italië snel tot het verleden behoren.