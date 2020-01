Nieuwe ontwikkelingen in avontuur van Van Bronckhorst in China

De aanstelling van Giovanni van Bronckhorst bij Guangzhou R&F nadert rap.

De Chinese club meldt vrijdag dat men afscheid neemt van Dragan Stojkovic, die naar alle waarschijnlijkheid wordt vervangen door Van Bronckhorst.

De voormalig trainer van tekent naar verluidt zeer binnenkort een lucratief contract bij de nummer twaalf van de Super League.

"De club heeft na vriendelijke onderhandelingen een overeenstemming bereikt met meneer Stojkovic. Vanaf heden zal meneer Stojkovic niet langer de hoofdtrainer zijn van Guangzhou R&F."

"Dit is een erg moeilijke beslissing voor de club. Wij zijn van mening dat de club vooruit moet en dat het nu de juiste tijd is om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen", zo meldt men op de clubsite.

Guangzhou R&F dankt Stojkovic voor zijn bijdrage aan de club de afgelopen jaren. "In de afgelopen vijf seizoenen hebben we een geweldige reis doorgemaakt met meneer Stojkovic."

"Hij is niet alleen de langstzittende coach bij de club, maar is tevens de langstzittende coach in de competitie. We willen meneer Stojkovic enorm bedanken voor zijn inspanningen voor de club en de ploeg."

Verschillende media melden dat Van Bronckhorst inmiddels is geland in China. De trainer zal onder anderen assistent Jean-Paul van Gastel en fysiektrainer Arno Philips in zijn technische staf opnemen.

Het is niet duidelijk hoeveel Van Bronckhorst op jaarbasis precies gaat opstrijken bij de Chinese club, maar het zou in ieder geval gaan om een miljoenencontract.