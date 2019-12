Nieuwe nederlaag Vitesse tegen Feyenoord betekent dieptepunt in clubhistorie

Een in een crisis verkerend Vitesse treft zondag een Feyenoord dat helemaal is opgeleefd onder interim-trainer Dick Advocaat.

bood afgelopen weekend goed partij, maar ging desondanks met 1-0 onderuit tegen de Rotterdammers en zakten naar de vijftiende plek op de ranglijst. boekte in de de vijfde zege van het seizoen, nadat met 1-0 werd verslagen.

Aan de hand van de statistieken van Opta blikken we vooruit op het onderlinge duel in het MAC³PARK Stadion in Zwolle. Gedurende het seizoen zal Goal in samenwerking met Opta vooruit blikken op de belangrijkste duels tijdens de speelrondes.