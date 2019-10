'Nieuwe klus lonkt: José Mourinho heeft regelmatig contact met directeur'

Borussia Dortmund denkt aan de komst van José Mourinho.

BILD komt woensdagochtend met het nieuws dat de clubloze trainer in beeld is bij BVB als mogelijke vervanger van Lucien Favre. Naast de oefenmeester uit Portugal staat ook onder anderen Ralf Rangnick op het lijstje bij de huidige nummer vier van de .

Volgens de boulevardkrant heeft Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van Dortmund, regelmatig contact met Mourinho, die momenteel ook Duits leert.

Het is echter de vraag of de Portugees te porren is voor een functie bij de Duitse topclub, aangezien Mourinho momenteel hevig wordt gelinkt aan , dat er over zou nadenken om te breken met Zinédine Zidane.

Bovendien verdiende Mourinho bij , zijn laatste werkgever, ongeveer zeventien miljoen euro, een bedrag dat niet te betalen valt voor BVB.

Naast de naam van Mourinho wordt ook Rangnick in verband gebracht met de club. De Duitser is momenteel als head of sport and development soccer actief bij het imperium van Red Bull.

De voormalig trainer van onder meer en TSG en staat echter niet alleen op het lijstje van Dortmund. Ook , dat nog niet helemaal tevreden zou zijn over Niko Kovac, denkt aan Rangnick.

Een direct ontslag van Favre is overigens nog niet aan de orde; de Zwitser mag in de komende duels aantonen dat zijn ploeg stappen heeft gemaakt en klaar is om een gooi te doen naar de landstitel.