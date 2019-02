Nieuwe kledingsponsor levert Manchester City 76 miljoen euro per jaar op

PUMA is de nieuwe kledingsponsor van bijna alle clubs in de City Football Group, waaronder Manchester City.

The Citizens communiceren via de officiële kanalen dat het Duitse sportmerk vanaf komende zomer Nike opvolgt als kledingleverancier. De global long-term partnership met PUMA levert Manchester City volgens de Press Association 76 miljoen euro per jaar op.

Naast Manchester City zal PUMA vanaf komende zomer ook de kleding van Melbourne City FC, Girona FC, Club Atlético Torque en Sichuan Jiuniu FC leveren. Het betekent dat New York City FC de enige club uit de City Football Group is die niet door het Duitse sportmerk zal worden gesponsord. Manchester City speelde sinds 2013 in shirts van Nike, dat zes jaar geleden Umbro opvolgde als kledingsponsor van de regerend kampioen van Engeland.



De deal met PUMA is een van de meest lucratieve kledingsponsorcontracten in de voetbalwereld. "Deze samenwerking met de City Football Group is de grootste deal die we ooit hebben gesloten. Het is geweldig dat we kunnen samenwerken met deze clubs, die voor succes, ambitie en innovatie staan. We kijken er naar uit om een innovatieve samenwerking op te bouwen, zowel binnen als buiten het veld", vertelt Bjørn Gulden, algemeen directeur van PUMA, op de website van Manchester City.



"Dit betekent de start van een nieuw hoofdstuk voor de City Football Group. Onze samenwerking met PUMA zorgt voor een nieuwe standaard, aangezien het om een globale samenwerking gaat", voegt Ferran Soriano, algemeen directeur van de City Football Group, toe. PUMA levert verder de kleding van onder meer Arsenal, AC Milan, Borussia Dortmund en Olympique Marseille. "PUMA deelt dezelfde visie en we kijken uit naar deze geweldige samenwerking."