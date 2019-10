'Nieuwe klap voor Manchester United: recorddeal krijgt geen vervolg'

Manchester United is de zoektocht gestart naar een nieuwe shirtsponsor, daar Chevrolet naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe deal niet zitten.

De huidige shirtsponsor is al sinds 2014 aan de club verbonden en ziet volgens diverse Engelse media geen heil in een nieuwe deal. Reden voor de aanstaande breuk zijn naar verluidt de tegenvallende prestaties van the Red Devils .

In 2012 bereikten en Chevrolet een akkoord over een deal ter waarde van omgerekend circa 465 miljoen euro. Sir Alex Ferguson stond destijds nog aan het roer en de club speelde mee om de prijzen. De zevenjarige verbintenis ging in 2014 in en loop over anderhalf jaar af. In de periode dat de club uit Manchester met Chevrolet op de borst speelt, zijn er weinig grote successen meer beleefd. De werd weliswaar gewonnen, maar op het grote podium liet Manchester United het afweten.

De afgelopen jaren speelt de club geen rol van betekenis meer in de Engelse titelstrijd of . De bazen van General Motors, waar Chevrolet onderdeel van is, zijn allesbehalve onder de indruk van de prestaties van United in de loop van de deal. Wanneer het contract aan het einde van het seizoen 2020/21 afloopt, gaan beide partijen uit elkaar. Manchester United ontvangt jaarlijks 66 miljoen euro van Chevrolet, meer dan welke club dan ook in de Premier League.

De deal tussen Chevrolet en Manchester United was veelbesproken en volgens insiders 'gedoemd te mislukken'. Van een eventuele vernieuwing van de deal zou nooit sprake zijn geweest. Het bestuur van General Motors zou niet achter het akkoord hebben gestaan.

Naar verluidt waren zij razend toen bekend werd dat Chevrolet een veel hoger bedrag betaalde dan Aon, de vorige shirtsponsor van United. Waar Aon jaarlijks zo'n 22 miljoen euro betaalde, draagt Chevrolet jaarlijks 44 miljoen euro meer af aan de Premier League-club.