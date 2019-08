Nieuwe hoop gloort voor 'PSV-doelwit': "Hij kan daar zeker uit de voeten"

Alireza Jahanbakhsh wordt door het Eindhovens Dagblad gelinkt aan PSV.

Het is ecjter goed mogelijk dat de 26-jarige aanvaller zijn verblijf bij op een andere positie een vervolg geeft. Volgens The Argus denkt Brighton erover na om Jahanbakhsh als zogeheten wingback te gebruiken, waardoor de ex- 'er een groot gedeelte van de rechterflank kan bestrijken.

Martín Montoya, die sinds de start van het seizoen deze positie bekleedt bij Brighton, denkt dat Jahanbakhsh over voldoende kwaliteiten beschikt om als wingback te fungeren. "Het lijkt erop dat ik de enige rechtsback in de selectie ben maar Ali kan daar eventueel ook spelen. Hij is ook een wingback , een buitenspeler", vertelt de Spaanse verdediger aan de regionale krant.

"Hij is geen geboren rechtsback maar als wingback kan Ali zeker uit de voeten. Het gaat altijd tussen hem en mij op de trainingen", voegt Montoya daaraan toe. Manager Graham Potter heeft ook al Solly March op deze positie uitgeprobeerd.

Jahanbakhsh zag de eerste twee Premier League-duels van Brighton vanaf de tribune en het lijkt erop dat de aanvaller ook niet wordt opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen van zaterdag.

Jahanbakhsh, die bij Brighton over een contract tot medio 2023 beschikt, kwam een jaar geleden voor circa 25 miljoen euro over van AZ. In zijn eerste seizoen in Engeland kwam de vleugelaanvaller tot 24 optredens. onderzoekt naar verluidt de mogelijkheden om Jahanbakhsh op huurbasis naar het Philips Stadion te halen.