"Nieuwe grootmacht meldt zich in de strijd om Donny van de Beek"

Donny van de Beek staat hoog op het verlanglijstje van Manchester United.

De 22-jarige middenvelder van wordt momenteel vooral hevig gelinkt aan , dat 55 miljoen euro over zou hebben voor de Oranje-international.

De Spaanse grootmacht krijgt volgens de berichtgeving uit Engeland echter forse concurrentie van United inzake Van de Beek.

Paul Pogba staat nog altijd nadrukkelijk op de radar van Real en United houdt rekening met een vertrek van de Fransman, die nog anderhalf jaar vastligt op Old Trafford.

De Engelse grootmacht wil het geld dat men krijgt voor Pogba aanwenden om een of meerdere vervangers naar Manchester te halen. Naast Van de Beek wordt ook Saúl Ñíguez van genoemd als transferdoelwit.

De naam van Van de Beek werd in de afgelopen weken al sporadisch gelinkt aan een overstap naar Engeland, maar de Daily Mail weet nu met zekerheid te melden dat de middenvelder een serieuze optie is voor United.

De kans is echter groot dat Van de Beek na dit seizoen overstapt naar Real. De Telegraaf meldde eerder al dat een transfer van Ajax naar Real zo goed als zeker is. Van de Beek weigert vooralsnog in te gaan op alle geruchten.

Een vertrek van Pogba naar United lijkt in ieder geval vast te staan. De middenvelder aast al geruime tijd op een nieuwe stap en zaakwaarnemer Mino Raiola zou achter de schermen een transfer proberen af te dwingen.

Afgelopen zomer wilden the Red Devils nog een contractverlenging bespreken, maar Pogba en consorten gingen niet akkoord. Sindsdien is er ook geen contact meer geweest tussen de club en Raiola inzake een nieuwe verbintenis.