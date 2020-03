Nieuwe dreun voor Sturridge: vier maanden uitsluiting wegens gokrel

Daniel Sturridge mag tot 17 juni voor geen enkele club uitkomen, zo heeft de FA maandagmiddag naar buiten gebracht.

De clubloze aanvaller heeft de straf opgelegd gekregen naar aanleiding van een rel rondom een veelbesproken weddenschap in januari 2018. Sturridge zou destijds zijn broer Leon opdracht hebben gegeven om te wedden op een transfer richting .

De Engelsman vertrok echter nooit naar Spanje en ruilde korte tijd later in voor West Bromwich Albion. De FIFA meldt dat de tijdelijke uitsluiting wereldwijd van kracht is.

Sturridge kreeg vorig jaar zomer een straf van zes weken opgelegd, waarvan vier voorwaardelijk. Daarnaast moest hij een boete van omgerekend 86.000 euro betalen.

Meer teams

De ervaren aanvaller had de regels van de FA overtreden en ook zijn hoger beroep deed uiteindelijk niets af aan de strafmaat. De Engelse voetbalbond was echter niet tevreden met de uitspraak en tekende ook beroep aan.

Met het nieuwe oordeel wordt de straf uitgebreid naar bijna vier maanden. Tevens is de geldboete verdubbeld. Het is nog onduidelijk of Sturridge de nieuwe sanctie gaat aanvechten.

Lees beneden verder

De ex-aanvaller van onder meer en Liverpool liet eerder deze maandag zijn contract bij ontbinden.

Sturridge tekende in juli 2019 een driejarig contract bij de Turkse koploper, maar mede door blessureleed kwam zijn loopbaan in de nooit echt van de grond.

De dertigjarige spits verlaat Trabzonspor met de afspraak dat hij afziet van toekomstige salarisinkomsten. Sturridge is in het recente verleden al gelinkt aan verschillende clubs in de Major League Soccer.