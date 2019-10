Nieuwe dreun voor Roda JC: KNVB reageert met puntenaftrek

Roda JC Kerkrade was de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws vanwege de perikelen rondom beoogd investeerder Mauricio Garcia de la Vega.

De Limburgers hebben nu een nieuwe dreun moeten incasseren. De KNVB meldt woensdag namelijk de club is bestraft met de aftrek van drie punten en twee geldboetes van respectievelijk 2.500 euro en 10.000 euro.

De voetbalbond is tot deze beslissing gekomen zijn vanwege ‘wijzigingen in de structuur van de club’, waardoor Roda de regels van de KNVB heeft overtreden. Directeur Hessel Meijer laat aan de regionale omroep 1Limburg weten dat de sanctie te maken heeft met de aanwezigheid van Garcia de la Vega. Hij zou onder meer hebben nagelaten om stukken over de herkomst van gelden in te dienen en draagt bovendien ‘meerdere petten’ binnen de organisatie.

De Mexicaan is namelijk zowel de directeur, als de beoogde eigenaar van de club. Garcia de la Vega weigerde vooralsnog echter om geld in Roda te steken, waardoor de Limburgers momenteel financieel aan de grond zitten. In de afgelopen dagen werden al verwoede pogingen ondernomen om hem uit de club te werken. Zo werd hij vrijdag door boze supporters uit het stadion gezet en meldde maandag het kantoorpersoneel van de club zich ziek.

Garcia de la Vega wordt binnen de club gezien als de schuldige van de puntaftrek. Roda kan overigens nog wel in beroep gaan tegen de beslissing van de KNVB en blijft, als het tot dat besluit komt, zolang op zes punten staan. Als de straf definitief wordt komt de club met drie punten op de laatste plek van de terecht.

Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal, reageert als volgt: "Wij volgen net als velen de ontwikkelingen bij . Niet alleen omdat we als KNVB verantwoordelijk zijn voor een ordelijk verloop van de competities, maar vooral omdat we begaan zijn met Roda JC en de supporters. Het brengt ons wel in een ingewikkelde situatie, omdat hier drie losse elementen samenkomen. Allereerst is daar de rol van de licentiecommissie, die onafhankelijk van de KNVB uitspraak heeft gedaan over Roda JC na toetsing van de licentievoorwaarden. Daarnaast organiseren wij als KNVB de competitie en kan dit besluit uiteraard direct invloed hebben op de voortgang van de competitie. Als laatste zijn we nauw betrokken bij de leden van de KNVB, zo ook bij Roda JC."