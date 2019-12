Nieuwe dreun voor Kingsley Coman; Bayern schept meer duidelijkheid

Bayern München moet wederom vrezen voor een lange absentie van Kingsley Coman.

De 23-jarige aanvaller viel woensdagavond in het -duel met uit met een blessure en inmiddels heeft de Duitse grootmacht bekendgemaakt dat de Fransman sowieso tot aan de winterstop niet in actie zal komen.

Coman heeft een scheurtje in zijn kruisband opgelopen en staat hoe dan ook tot het volgende jaar buitenspel. De aanvaller kwam tijdens de wedstrijd tegen Tottenham in de eerste helft verkeerd terecht en moest worden vervangen.

Clubarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt constateerde een scheur in het kapsel van zijn linkerknie. Ook is een pees verrekt en is er schade aan het kniegewricht.

De buitenspeler moet enige tijd revalideren en zal ook een spalk dragen. Bayern meldt niets concreet over de herstelperiode. Na afloop lieten trainer Hansi Flick en verdediger Joshua Kimmich al weten te vrezen voor een langdurige absentie.

"De blessure overschaduwde de wedstrijd", aldus Flick. "Toen hij weer op de grond lag, schrok ik. Ik vreesde het ergste", vulde Kimmich aan.

Coman mist zodoende de wedstrijden tegen , en , maar mogelijk staat hij dus langer aan de kant en het is bepaald niet de eerste keer dat hij met blessureleed kampt.

In 2018 miste hij veel wedstrijden vanwege enkelblessures. Later gaf Coman aan dat hij zelfs had nagedacht om te stoppen met zijn loopbaan, maar later nuanceerde hij deze woorden weer.