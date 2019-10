Nieuwe dreun voor geplaagde Neymar is slecht nieuws voor PSG

Paris Saint-Germain kan de komende tijd niet beschikken over Neymar.

De linksbuiten viel afgelopen week geblesseerd uit in een vriendschappelijke wedstrijd van Brazilië en blijkt een hamstringblessure opgelopen te hebben. Diverse Franse media weten te melden dat Neymar ongeveer vier weken uit de roulatie is.

Zijn blessure is een nieuwe dreun voor Neymar. De vedette keerde pas in september terug van een blessure en was in zijn eerste wedstrijden voor belangrijk met vier doelpunten. Zondag ging het al vroeg in het oefenduel met Nigeria (1-1) mis voor de aanvaller. In de achtste minuut zette hij aan voor een versnelling, waarbij hij de kwetsuur aan zijn hamstring opliep. Hij probeerde nog verder te spelen, maar enkele minuten later liet hij zich vervangen door Philippe Coutinho.

Nader onderzoek heeft schade aan de linker hamstring uitgewezen en daardoor moet Neymar minimaal vier weken toekijken. Hij moet daardoor sowieso het -duel van volgende week met aan zich voorbij te gaan en ook de klassieker in de Franse competitie tegen lijkt te vroeg te komen voor hem.

Het wegvallen van Neymar betekent als vanzelfsprekend slecht nieuws voor PSG. De creatieveling verkeerde de laatste weken in uitstekende vorm en is zeker niet de enige voorhoedespeler van de Franse topclub die momenteel in de lappenmand ligt.

Zo verliet Kylian Mbappé vorige week het trainingskamp van de nationale ploeg van Frankrijk al vanwege een dijbeenblessure. Het is nog niet bekend hoelang hij gemist moet worden.