'Nieuwe Cristiano Ronaldo' maakt diepe indruk: "Hij lijkt niet normaal"

João Félix imponeerde donderdagavond namens Benfica door een hattrick en een assist te produceren tegen Eintracht Frankfurt (4-2).

In het kwartfinaleduel van de gidste de negentienjarige aanvaller zijn ploeg andermaal tot succes, waardoor hij regelmatig wordt vergeleken met Cristiano Ronaldo. Trainer Bruno Lage tempert de verwachtingen.

"Hij is heel goed, maar moet rustig aan doen. Hij ligt heel goed in de groep en moet vooral genieten. Hij moet zich in alle rust ontwikkelen", zegt de oefenmeester na afloop, geciteerd door diverse Portugese media. Adi Hütter, trainer van , was lovend over Félix. "Hij heeft ons heel veel problemen bezorgd. Hij heeft heel veel balgevoel en mooie bewegingen.'"



"Hij is een zeldzaam talent voor het Portugese voetbal en voor . Als hij zo doorgaat, dan zal hij niet lang bij Benfica blijven. Benfica is echter meer dan alleen Félix, het wordt volgende week heel moeilijk. Gezien de rode kaart (van Evan N'Dicka na twintig minuten, red.) valt het resultaat nog mee. Dankzij onze twee doelpunten ligt alles nog open."



Félix speelde tot dusver 36 wedstrijden voor Benfica, met 15 doelpunten en 7 assists tot gevolg. "Laten we van hem geen superheld maken", benadrukt Lage over het toptalent. "João lijkt wellicht niet meer normaal, maar dat is hij wel. Het is een rustige jongen. Hij stapt het veld op en heeft gewoon plezier. Alsof hij in het park aan het voetballen is."