Nieuwe club van overbodige Mario Mandzukic lijkt bekend met video

Mario Mandzukic lijkt op weg naar Al-Duhail.

Zondag verschijnen video's op internet waarin de spits van te zien is met een vertegenwoordiger van de club van Qatar in een hotel. De selectie van la Vecchia Signora is momenteel in Saudi-Arabië vanwege de wedstrijd om de Suppercoppa tegen die zondagavond wordt afgewerkt.

Mandzukic werd de afgelopen maanden aan verschillende clubs gelinkt, waaronder en .

De 33-jarige aanvaller komt dit seizoen niet in de plannen van trainer Maurizio Sarri voor, waardoor een wintertransfer een reële optie is voor de veteraan. Naar verluidt is Mandzukic nu dus op weg naar Al-Duhail.

De huidige werkgever van onder anderen Medhi Benatia werd de voorbij weken aan meerdere aanvallers gelinkt, onder wie Edinson Cavani en Radamel Falcao, maar zou nu dus beet hebben met Mandzukic.

De Kroaat ligt nog tot medio 2021 vast bij Juventus. Tot op heden heeft de routinier 162 duels gespeeld voor de Italiaanse topclub, met 44 goals en 18 assists als resultaat.