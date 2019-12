Nieuwe club van Leonid Slutsky neemt trainer meteen in de maling

Leonid Slutsky is de nieuwe trainer van Rubin Kazan.

De 48-jarige trainer meldt via Instagram dat hij het roer overneemt bij de huidige nummer dertien van de Premjer-Liga. Slutsky moet ervoor zorgen dat Rubin Kazan de weg omhoog vindt en ook weer Europees voetbal gaat halen.

Naar verluidt tekent Slutsky voor vijf jaar bij de Russische club.

Rubin Kazan werd in 2008 en 2009 kampioen van Rusland en speelde de jaren daarna geregeld in Europa. De afgelopen jaren eindigde men in de middenmoot van de Russische competitie De oefenmeester werkte in zijn thuisland voor Olimpia Volgograd, Uralan Elista, FC Moskou, Krylia Sovetov Samara, CSKA Moskou en het nationale team, alvorens hij in 2016 naar het buitenland vertrok.

Lees beneden verder

De afgelopen jaren stond Slutsky aan het roer bij Hull City en . De coach sloot zich medio 2018 aan bij de Arnhemmers, waarmee hij in zijn eerste seizoen vijfde eindigde in de . Na vijf nederlagen in het huidige seizoen besloot Slutsky op te stappen.

Rubin Kazan kondigde Slutsky al aan door een animatie te tweeten waarin de Rus op een schommelstoel zit. De club grapt zodoende over de zenuwtrekjes van Slutsky tijdens een wedstrijd. De trainer wipt vaak op en neer op zijn stoel vanwege de spanning.