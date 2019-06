'Nieuwe club Jasper Cillessen is bekend met 'acuerdo total''

Jasper Cillessen gaat naar Valencia verkassen, zo verzekeren Sport en Mundo Deportivo.

De doelman van wordt in een soort ruildeal met los Che opgenomen, waarbij Neto de omgekeerde weg gaat bewandelen en zich aan zal sluiten bij de Catalaanse topclub. Met beide transfers is circa dertig miljoen euro gemoeid.



Beide clubs hebben volgens Mundo Deportivo al een akkoord bereikt en zouden nu bezig zijn om de papieren gereed te maken voor de dubbeldeal. Wegens boekhoudkundige redenen zal eerst Neto in juni gaan verkopen om zo te voldoen aan de regels inzake Financial Fair Play van het seizoen 2018/19. In juli wordt Cillessen dan voor hetzelfde bedrag overgenomen van Barcelona.



Er is al sprake van een 'acuerdo total', waardoor Cillessen zich weer mag verheugen op veel speeltijd. In het Camp Nou moest de Oranje-international genoegen nemen met een reserverol achter Marc-André ter Stegen en kwam hij weinig aan spelen toe. Bij Valencia, dat zich heeft gekwalificeerd voor de , wordt Cillessen naar verwachting de eerste doelman.



Sport en Mundo Deportivo zijn het echter oneens of Cillessen salaris moet inleveren. Eerstgenoemde Spaanse medium meldt dat Cillessen minder gaat verdienen bij Valencia, terwijl Mundo Deportivo claimt dat de doelman ongeveer hetzelfde bedrag gaat opstrijken. Naar verluidt gaat Neto twee of drie keer meer verdienen dan zijn huidige gage bij Valencia.