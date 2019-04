Nieuwe blessure leidt mogelijk vertrek in van 'fijne kerel' Leroy Fer

Leroy Fer heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Swansea City gespeeld. De middenvelder kampt met een knieblessure.

In het slechtste geval is de routinier twee maanden uit de roulatie. Omdat zijn verbintenis bij de Welshe Championship-club eind juni afloopt, is het goed mogelijk dat de ex-Feyenoorder niet meer terugkeert op het middenveld van the Swans .



"We moeten maar eens gaan praten over de nabije toekomst", citeert de BBC manager Graham Potter op een persmoment. "Leroy is een fijne kerel die goed in de groep ligt. Hij heeft als aanvoerder goed werk geleverd, maar het gebrek aan speeltijd zal hem ook weleens hebben gefrustreerd. Het is nu zaak om tot de beste oplossing te komen."



Fer valt deze voetbaljaargang van de ene blessure in de andere. "Hij heeft betere tijden gekend", voelt Potter mee met de blessuregevoelige Nederlander. "Het is voor beide partijen een moeilijke kwestie. Het is te hopen dat de revalidatie voorspoedig verloopt zodat hij in de voorbereiding weer op zijn oude niveau terugkeert."



De bij doorgebroken Fer was in januari nog dicht bij een overgang naar competitiegenoot Aston Villa, terwijl ook bovenmatige interesse toonde. De elfvoudig international van het tekende in 2016 een contract bij Swansea City en was in Engeland verder actief voor Norwich City en Queens Park Rangers.