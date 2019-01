Nieuwe blamage voor Henry: "Het gaat oorlog worden"

Thierry Henry maakt zich meer zorgen over de toekomst van AS Monaco dan over die van hemzelf. De ploeg incasseerde dinsdag een nieuwe mokerslag.

Monaco verloor in de Coupe de France met 1-3 van FC Metz, dat uitkomt in de Ligue 2, terwijl de Monegasken in de competitie in de degradatiezone bivakkeren.



Henry, die sinds oktober aan het roer staat bij Monaco, verlangt verbetering bij zichzelf en zijn spelers. "Mijn toekomst? De eigenaren zullen dat bepalen als ze vinden dat er een besluit moet worden genomen. Ik maak me vooral zorgen over de toekomst van Monaco", wordt de oud-aanvaller na afloop geciteerd door verschillende Franse media.



"Ik ga mezelf niet herhalen. Atlético Madrid degradeerde in de jaren negentig zelfs met betere spelers dan die wij tot onze beschikking hebben. Real Zaragoza hetzelfde verhaal. Ik kan alle competities erbij halen." Komende zaterdag staat de degradatiekraker tussen Dijon en Monaco op het programma. De club van Henry staat momenteel twee punten achter op de competitiegenoot.



Na 21 competitiewedstrijden heeft Monaco slechts 3 duels in winst omgezet, een reeks die Henry zorgen baart. "We zitten nu eenmaal in deze situatie", vervolgt de oud-aanvaller zijn relaas. "Dit was de Coupe de France voor ons, we liggen eruit. Nu hebben we dit weekend Dijon in de Ligue 1 en het gaat oorlog worden", besluit de voormalig topspits.