Nieuw megaschandaal in België door 'gesjoemel met miljoenen'

De Belgische voetbalwereld is in de ban van een volgend schandaal.

Christophe Henrotay, zaakwaarnemer van onder anderen Thibaut Courtois, Yannick Carrasco en Kevin Mirallas, is namelijk aangehouden in Monaco. Naar verluidt is Christophe Cheniaux, rechterhand van Henrotay, gearresteerd in Luik. De huiszoekingen staan naar verluidt los van Operatie Propere Handen, een schandaal dat België eerder in zijn greep hield.

Het Federaal Parket heeft gemeld dat, in het kader van een nieuw onderzoek naar corruptie in het voetbal, dinsdag en woensdag huiszoekingen hebben plaatsgevonden in Monaco, Luik en Londen. "De feiten betreffen het witwassen van geld en private omkoping in het kader van transfers van voetbalspelers", zo klinkt het. Henrotay wordt momenteel ondervraagd door de politie.

"Deze tweede golf van huiszoekingen volgt op een eerste operatie die plaatsvond in april op de zetel van de voetbalclub RSC en de Belgische Voetbalunie", aldus het Federale Parket. Het onderzoek is een gevolg van een strafklacht van Peter Smeets, begeleider van spelers en een ex-werknemer van Henrotay, zo meldt Het Nieuwsblad .

'Volgens de klacht van Smeets bij het gerecht van Tongeren zijn in de transfers van Tielemans, Dendoncker en Romelu Lukaku - ex-cliënten van Henrotay - miljoenen euro's achtergehouden door Henrotay via vennootschappen in het buitenland', aldus de krant. "Ik heb nooit spelers bestolen", reageerde Henrotay in oktober vorig jaar.

"Ik vind het schandalig dat sommigen van de situatie in de zaak rond Propere Handen profiteren om een alles op één hoop te gooien om mij op die manier te benadelen. Ik ga het gerecht zijn werk laten doen. Sommige personen zullen zich moeten verantwoorden voor hun beschuldigingen en hun motivatie", aldus Henrotay eerder, geciteerd door Het Nieuwsblad .