Nieuw contract voor Cuadrado bij Juventus dichtbij

De Colombiaan is deze zomer opnieuw in verband gebracht met een vertrek, maar het ziet ernaar uit dat hij nog twee jaar in Turijn zal blijven.

is in gesprek met Juan Cuadrado over een contractverlenging waarmee hij tot de zomer van 2021 bij de club zou kunnen blijven.

Het huidige contract van de Colombiaan loopt af in 2020, maar hij kan in de komende weken met een jaar verlengen, zo kan Goal bevestigen. De Italiaans landskampioen wil graag verder met de veelzijdige middenvelder ondanks zijn blessureproblemen.

De nieuwe Juventus-trainer Maurizio Sarri wil geen afscheid nemen van de voormalige speler van , die als vleugelspeler zowel aanvallend als verdedigend kan worden ingezet. Een contractverlenging voor Cuadrado kan een van zijn eerste beslissingen zijn.

Het nieuws over een contractverlenging bij La Veccia Signora kan de geruchten doen afnemen over een aanstaande transfer voor de 83-voudig international. , , en waren naar verluidt allemaal geïnteresseerd in zijn komst.

Cuadrado sprak in november 2018 in gesprek met Marca over de transfergeruchten: "Ik denk alleen aan Juventus en om de doelen te bereiken die we onszelf hebben gesteld."

De 31-jarige rechtspoot onderging in december 2018 een knieoperatie na een blessure te hebben opgelopen in een -wedstrijd tegen BSC Young Boys. Juventus wilde geen druk zetten achter zijn herstel en daardoor was hij pas zeven competitiewedstrijden voor het einde van het seizoen weer fit.

Cuadrado kwam afgelopen seizoen tot achttien wedstrijden in de en was slechts één keer trefzeker, in november tegen Cagliari.

Door zijn veelzijdigheid werd hij nooit op dezelfde positie gebruikt door de voormalige trainer Massimiliano Allegri. De Italiaan koos ervoor om de Colombiaan als centrale middenvelder te laten spelen, of als rechtsbuiten of als rechtsback bij de afwezigheid van João Cancelo.

Cuadrado heeft nooit bekend gestaan om zijn vele doelpunten bij de Italiaanse grootmacht, waar hij slechts 14 keer scoorde in 137 wedstrijden. Maar zijn bereidheid om voor het team te werken en zijn eindeloze loopvermogen hebben Sarri ervan overtuigd dat hij nog een extra seizoen bij de club mag blijven.

De voormalige speler van stapte aanvankelijk in augustus 2015 voor twee jaar op huurbasis over van Chelsea naar Turijn. Twee jaar later maakte Juventus zijn komst definitief door twintig miljoen euro te betalen.

De Colombiaanse international is momenteel actief op de Copa América, waar hij in actie kwam in de drie groepswedstrijden van zijn land. Vrijdagavond wacht in de kwartfinale een ontmoeting met regerend titelhouder Chili.