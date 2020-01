Nieuw contract, verkopen of transfervrij - het transferdilemma van Arsenal voor Aubameyang

De aanvoerder van The Gunners is in de zomer van 2021 transfervrij en hij werd al aan Barcelona gelinkt.

Het feit dat probeerde om de schorsing van drie duels voor Pierre-Emerick Aubameyang te verlagen, toont aan hoe ontzettend belangrijk de Gabonese spits voor de ploeg is.

Zijn treffer van zaterdag tegen op Selhurst Park was zijn veertiende doelpunt in dit Premier League-seizoen. De rest van Mikel Arteta's spelersgroep scoorde bij elkaar vijftien keer.

Zó afhankelijk is de Noord-Londense formatie dus van zijn productieve aanvoerder. In uitwedstrijden zijn de cijfers nog veelzeggender; Aubameyang maakte negen van Arsenal's twaalf competitiegoals op vreemde bodem.

Het is dus niet zo gek dat The Gunners hoopten dat de 30-jarige topschutter strafvermindering zou krijgen na zijn rode kaart tegen Crystal Palace.

Aubameyang moet de competitiewedstrijden tegen Sheffield United en aan zich voorbij laten gaan, net als de clash met in de . Al was hij maar voor één van die duels beschikbaar geweest, dan had Arsenal dat al gezien als een bonus.

Verder vooruitkijkend geeft deze situatie aan met welke uitdaging de Engelse club binnenkort mogelijk te maken krijgt.

Want nu het contract van Aubameyang in het Emirates Stadium over anderhalf jaar afloopt, kan Arsenal de komende weken alvast proeven wat er volgend seizoen wellicht gaat komen.

De spits zei onlangs dat zijn focus volledig bij Arsenal ligt, maar de kans is groot dat de voormalige topschutter van voor aanvang van 2020/21 een nieuwe club vindt.

Aubameyang vertrekt in de zomer

Dat is op dit moment het meest waarschijnlijke scenario.

In de zomer heeft Aubameyang nog maar een jaar te gaan in Noord-Londen en er zijn geen gesprekken gaande over een langer verblijf.

Afgelopen zomer zetten de routinier en zijn zaakwaarnemers een punt achter onderhandelingen over een nieuwe samenwerking en ze hebben die gesprekken nog niet weer hervat.

Er waren suggesties dat Aubameyang in januari al zou worden verkocht om zijn waarde te maximaliseren, maar Arsenal werkt er niet aan mee om halverwege het seizoen z'n topscorer kwijt te raken.

Dat standpunt kan in de zomer echter veranderen. Dat wordt immers het laatste moment waarop de club een mooie transfersom voor de spits zou kunnen krijgen.

Aubameyang ergert zich aan de recente berichtgeving dat hij uit is op een transfer. "Ik wil graag reageren op sommige geruchten over mij in de media", liet hij optekenen in het programmaboekje van Arsenal's FA Cup-wedstrijd tegen Leeds United.

"Mensen houden ervan om verhalen te verzinnen en ze zouden zich moeten richten op wat er gebeurt op het veld. Ze praten te veel en dat is heel irritant! Ik ben de aanvoerder van Arsenal."

"Ik houd van deze club. Ik ben toegewijd en ik wil de club dolgraag terugbrengen naar de top, waar het hoort."

Maar ondanks die geruststellende woorden was het toch echt Aubameyang zélf die de gesprekken over een nieuw contract stopzette. Hij is nu dertig en in deze fase van zijn carrière kan hij bijna niet zonder -voetbal.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Arsenal volgend seizoen in het miljoenenbal speelt, tenzij Arteta met zijn elftal de wint. Aubameyang zal in de zomer dus moeten vertrekken als hij wil terugkeren in de Europese elitecompetitie.

En hoewel Arsenal hem natuurlijk niet kwijt wil, is men zich ervan bewust dat de club zich een transfervrij vertrek in 2021 niet kan veroorloven. Met tegenzin zouden de Londenaren instemmen met een verkoop, als er een passende aanbieding binnenkomt.

Het geld kan vervolgens worden besteed aan een vervanger voor Aubameyang, wat gezien zijn kwaliteiten ongetwijfeld heel moeilijk zal worden.

Aubameyang blijft en tekent bij

Dit is natuurlijk de uitkomst die Arsenal het liefst zou zien gebeuren, maar het valt of staat allemaal bij kwalificatie voor de Champions League.

Als de Engelsen hun talisman willen behouden, zullen ze echt moeten terugkeren in de belangrijkste Europese clubcompetitie.

Een eindnotering in de top vier van de Premier League lijkt een utopie, maar als Arsenal zich kan revancheren voor het debacle in Baku en in mei de Europa League wint, dan plaatst men zich toch voor de Champions League.

Dat zou genoeg kunnen zijn om Aubameyang te overtuigen om een nieuw contract te ondertekenen. Op persoonlijk vlak is hij namelijk gelukkig in Londen en hij geniet van de samenwerking met Arteta.

"We hadden iemand nodig om de hele selectie wakker te schudden", zei hij kort na de komst van de Spanjaard. "We hadden iemand nodig met nieuwe ideeën, met een nieuwe boodschap en iemand die ons in een andere richting zou brengen. Mikel heeft daarvoor gezorgd."

"We hadden een frisse start nodig, iets anders. En dat kunnen we nu al merken. Hij is streng en veeleisend op het trainingsveld. Het gaat bij hem allemaal om de details, dus hij praat veel, hij zet ons op andere posities en hij geeft veel uitleg."

"Het is spannend voor ons, omdat het zo anders is dan alles wat we eerder hebben gedaan. Dit is een nieuw tijdperk en je kan merken hoe positief iedereen binnen de club erover is."

Arteta wil Aubameyang uiteraard dolgraag in zijn elftal houden, wat begrijpelijk is als je zijn statistieken bekijkt sinds hij in januari 2018 naar Engeland kwam.

Arsenal beseft bovendien dat het een vermogen gaat kosten om een spits van zijn kaliber te vervangen. Vanuit het oogpunt van de club is een contractverlenging dus de meest wenselijke optie.

Ondanks dat hij onder de indruk is van Arteta en zich thuisvoelt in Londen, wil Aubameyang in deze fase van zijn loopbaan geen deel uitmaken van een opbouwproject dat jaren duurt. Champions League-voetbal blijft daarom het belangrijkste ingrediënt om hem toch te laten bijtekenen.

Aubameyang dient contract uit en vertrekt in 2021

Dit is de minst waarschijnlijke uitkomst.

Arsenal heeft simpelweg niet de financiële luxe om Aubameyang zijn contract te laten uitdienen en hem vervolgens transfervrij te laten gaan.

Lees beneden verder

En gezien de interesse die er komende zomer in hem zal zijn, zal de ervaren aanvaller niet nog een jaar buiten de Champions League willen doorbrengen terwijl Arsenal volgend seizoen probeert te herbouwen.

Er is een lange lijst van spelers die in de afgelopen jaren transfervrij het Emirates Stadium hebben verlaten, met Aaron Ramsey als meest recente voorbeeld.

Arsenal wil beslist niet dat de naam van Aubameyang ook op die lijst komt. Dus als men hem niet kan overtuigen om komende zomer bij te tekenen, kan hij maar beter worden verkocht.