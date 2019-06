'Nieuw bod United afgewezen; doelwit schermt met belangstelling Barcelona'

De zoektocht van Manchester United naar defensieve versterkingen blijft moeizaam verlopen.

Sky Sports meldt maandag dat ook een nieuw bod van de Engelse grootmacht op Aaron Wan-Bissaka is afgeslagen door . Daarnaast blijkt United grote concurrentie te hebben in de strijd om de handtekening van Issa Diop, verdediger van West Hem United.



United mikt al geruime tijd op de komst van Wan-Bissaka. The Red Devils brachten vorige week een bod van vijftig miljoen euro uit op de rechtsback, maar dat werd zonder blikken of blozen afgewezen door Crystal Palace. De club van manager Ole Gunnar Solskjaer zou inmiddels een nieuw bod ter waarde van maximaal 56 miljoen euro hebben neergelegd in Londen, maar ook daar wordt Crystal Palace voorlopig niet warm van.



Het zint de Engelse club allerminst dat United slechts een vaste transfersom van 39 miljoen euro over heeft voor Wan-Bissaka. De resterende zeventien miljoen euro zou via allerlei bonusconstructies gegenereerd kunnen worden. Volgens Sky Sport-verslaggever Kaveh Solhekol zou een vaste transfersom van 56 miljoen euro wel genoeg moeten zijn om de 21-jarige Wan-Bissaka los te weken bij Crystal Palace.



Ook Diop is volgens diverse Engelse media een doelwit voor United, maar de Franse centrumverdediger van Crystal Palace heeft meer opties, zo klinkt het. Het management van Diop schermt openlijk met de interesse van en Paris Saint-Germain, terwijl de stopper ook in de gaten zou worden gehouden door de Franse bondscoach Didier Deschamps. Engelse media berichtten zaterdag dat United bereid is vijftig miljoen euro te betalen voor de 22-jarige Diop.