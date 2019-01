"Niet realistisch dat hij Van Bronckhorst gaat vervangen bij Feyenoord"

Giovanni van Bronckhorst vertrekt wellicht bij Feyenoord en dat leidt tot veel speculatie. Ook Cor Pot doet zijn zegje over de mogelijk vacante post.

Van Bronckhorst beschikt in Rotterdam over een aflopend contract en mogelijk besluit de oud-verdediger om De Kuip na enkele succesvolle jaren achter zich te laten. Dick Advocaat, die na dit seizoen vertrekt bij FC Utrecht wordt zijdeling genoemd, maar is volgens Pot geen logische optie als vervanger voor Van Bronckhorst.

"Het lijkt me niet realistisch dat Dick Advocaat naar Feyenoord gaat", zegt Pot bij RTV Rijnmond. "Ik heb heel veel respect voor Dick Advocaat, maar laten we eerst het gesprek tussen Van Bronckhorst en de club afwachten. Ik heb heel veel respect voor Giovanni. Ik vind dat hij het geweldig gedaan heeft. Wat er ook gebeurt, hij moet met alle egards behandeld worden."



Feyenoord heeft onder Van Bronckhorst veel prijzen gewonnen. De Rotterdammers wisten sinds de aanstelling van de voormalig linksback in 2015 vijf prijzen te winnen: twee keer de KNVB Beker, twee keer de Johan Cruijff Schaal en een keer de landstitel in 2017. Dit seizoen draait het minder goed bij Feyenoord, dat Europees werd uitgeschakeld door AS Trencin.



De Rotterdamse club staat momenteel derde in de Eredivisie en neemt nog wel deel aan de KNVB Beker. Pot stelt dat Feyenoord zo hoog mogelijk moet eindigen in de Eredivisie. "Gokken op de beker is allemaal leuk, maar dat moet ik ook nog maar zien. Als ze straks Ajax-uit krijgen, hebben ze ook een probleem", aldus de ervaren oefenmeester.