Niet naar Real? Vrouw van Icardi laat hoop vervliegen

Mauro Icardi is dit seizoen weer ouderwets in vorm en het heeft er alle schijn van dat hij zijn contract gaat verlengen bij Internazionale.

Wanda Nara, de vrouw en zaakwaarnemer van Icardi, hint naar een nieuwe verbintenis bij de Italianen, terwijl ook Real Madrid interesse toonde. Met zijn 119 goals in 200 duels is hij een bewezen doelpuntenmaker en de Koninklijke is met spoed op zoek naar een trefzekere spits. De club ziet hoe de beoogde vervangers van Cristiano Ronaldo niet thuisgeven en de Argentijn zou daarom een interessante optie zijn.

Icardi heeft een afkoopclausule van 110 miljoen euro in zijn contract staan en Internazionale doet er alles aan om te zorgen dat die optie niet wordt gelicht. Dat lijkt succes te hebben, want een Wanda Nara laat op Twitter weinig te raden over. "Het is 00.30 uur en ik ben nog steeds de bladzijdes van het nieuwe contract aan het doorlezen." Ook tagde ze haar echtgenoot in de tweet, waarmee de suggestie nog sterker wordt.

Real is ondertussen met smart op zoek naar een doelpuntenmaker, want topscorer Karim Benzema schoot slechts vijf keer raak. Midweeks bleef er weer een nul op het scorebord staan tegen CSKA Moskou (0-3). Wel bleef de club behouden voor de Champions League, waar Inter haar Waterloo vond in een poule met Barcelona, Tottenham Hotspur en PSV.

Wel mag men door naar de Europa League en Icardi doet het vooralsnog prima met twaalf goals in achttine wedstrijden. De laatste jaren werd hij eerder al gelinkt aan Barcelona en Chelsea, maar Inter lijkt er nu toch weer in te slagen om de geruchten in ieder geval voorlopig de kop in te drukken.